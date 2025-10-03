росія урізала держпрограми, але збільшила фінансування пропаганди

Російський уряд заощадив понад 207 млрд рублів, урізавши низку держпрограм, але збільшив витрати на органи влади та пропаганду. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.

У 2026 році федеральні витрати на щонайменше 18 із 51 держпрограми зменшаться, що дасть змогу уряду заощадити понад 207 млрд рублів.

Зазначається, що найбільше у відсотковому вимірі урізали програму "Хімічна та біологічна безпека" – на 36,4 % (до 3,5 млрд рублів).

В абсолютних цифрах рекордне скорочення припало на "Комплексний розвиток сільських територій" – мінус 34,3 млрд рублів (приблизно 30 %). Програма "Розвиток охорони здоров’я" втратила 31,7 млрд рублів.

Суттєво зменшено фінансування програм розвитку авіапрому (-14,4 млрд) та енергетики (-17,9 млрд). Скорочення також торкнулися проєктів у сфері суднобудування, рибного господарства, зайнятості та національної політики.

Водночас витрати на органи влади та пропаганду зростають. На програму "росія у світі", спрямовану на просування "традиційних цінностей" за кордоном, у 2026 році виділять майже 12 млрд рублів – удвічі більше, ніж торік