росія урізала держпрограми, але збільшила фінансування пропаганди
Київ • УНН
російський уряд заощадив понад 207 мільярдів рублів, скоротивши фінансування низки держпрограм, включаючи охорону здоров'я та авіапром. Водночас, витрати на органи влади та пропаганду значно зросли, зокрема на програму "росія у світі" та держтелеканали.
Російський уряд заощадив понад 207 млрд рублів, урізавши низку держпрограм, але збільшив витрати на органи влади та пропаганду. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.
Деталі
У 2026 році федеральні витрати на щонайменше 18 із 51 держпрограми зменшаться, що дасть змогу уряду заощадити понад 207 млрд рублів.
Під скорочення потрапили сфери охорони здоров’я, авіапрому, енергетики, а також фінансування тимчасово окупованих територій
Зазначається, що найбільше у відсотковому вимірі урізали програму "Хімічна та біологічна безпека" – на 36,4 % (до 3,5 млрд рублів).
В абсолютних цифрах рекордне скорочення припало на "Комплексний розвиток сільських територій" – мінус 34,3 млрд рублів (приблизно 30 %). Програма "Розвиток охорони здоров’я" втратила 31,7 млрд рублів.
Суттєво зменшено фінансування програм розвитку авіапрому (-14,4 млрд) та енергетики (-17,9 млрд). Скорочення також торкнулися проєктів у сфері суднобудування, рибного господарства, зайнятості та національної політики.
Водночас витрати на органи влади та пропаганду зростають. На програму "росія у світі", спрямовану на просування "традиційних цінностей" за кордоном, у 2026 році виділять майже 12 млрд рублів – удвічі більше, ніж торік
Державний фонд "Защитники отечества", який очолює племінниця путіна Анна Цивілєва, отримає 35 млрд рублів, що у 2,5 раза перевищує фінансування 2025 року.
Держтелеканали у 2026-му профінансують на 106,4 млрд рублів.
Нагадаємо
рф використовує мережу "русскіх домів" за кордоном для просування пропаганди. Зокрема, у Нікарагуа організували виставки та показ фільму про окупацію українських територій, просуваючи наративи кремля про "фашизм в Україні" та "позитивні зміни" на Донбасі.
