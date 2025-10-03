росія урізала держпрограми, але збільшила фінансування пропаганди

$41.220.08
2 жовтня, 18:06 • 15507 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 36328 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 32895 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 24087 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 25492 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 26446 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 30359 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 31328 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 27666 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 54428 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
путін зробив низку суперечливих заяв про можливу передачу Україні ракет Tomahawk2 жовтня, 18:49 • 5472 перегляди
Мешканцям Запорізької області варто виїхати та перечекати активну фазу російського наступу - Андрющенко2 жовтня, 19:08 • 6238 перегляди
"Якщо рф "паперовий тигр", то що тоді НАТО?" - путін поставив під сумнів боєздатність Альянсу2 жовтня, 19:45 • 6750 перегляди
На лівому березі столиці працюють сили ППО, на місто йдуть ворожі дрони - мер2 жовтня, 19:59 • 6298 перегляди
Примусову евакуацію сімей з дітьми розширять на Харківщині00:36 • 5664 перегляди
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?2 жовтня, 12:21 • 29018 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 37645 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС2 жовтня, 11:28 • 38645 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 50311 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30 • 54420 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 15759 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 58982 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 66929 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 48277 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 50689 перегляди
росія урізала держпрограми, але збільшила фінансування пропаганди

Київ • УНН

 • 658 перегляди

російський уряд заощадив понад 207 мільярдів рублів, скоротивши фінансування низки держпрограм, включаючи охорону здоров'я та авіапром. Водночас, витрати на органи влади та пропаганду значно зросли, зокрема на програму "росія у світі" та держтелеканали.

росія урізала держпрограми, але збільшила фінансування пропаганди

Російський уряд заощадив понад 207 млрд рублів, урізавши низку держпрограм, але збільшив витрати на органи влади та пропаганду. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.

Деталі

У 2026 році федеральні витрати на щонайменше 18 із 51 держпрограми зменшаться, що дасть змогу уряду заощадити понад 207 млрд рублів.

Під скорочення потрапили сфери охорони здоров’я, авіапрому, енергетики, а також фінансування тимчасово окупованих територій

- йдеться у дописі.

Зазначається, що найбільше у відсотковому вимірі урізали програму "Хімічна та біологічна безпека" – на 36,4 % (до 3,5 млрд рублів).

В абсолютних цифрах рекордне скорочення припало на "Комплексний розвиток сільських територій" – мінус 34,3 млрд рублів (приблизно 30 %). Програма "Розвиток охорони здоров’я" втратила 31,7 млрд рублів.

Суттєво зменшено фінансування програм розвитку авіапрому (-14,4 млрд) та енергетики (-17,9 млрд). Скорочення також торкнулися проєктів у сфері суднобудування, рибного господарства, зайнятості та національної політики.

Водночас витрати на органи влади та пропаганду зростають. На програму "росія у світі", спрямовану на просування "традиційних цінностей" за кордоном, у 2026 році виділять майже 12 млрд рублів – удвічі більше, ніж торік

- повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Державний фонд "Защитники отечества", який очолює племінниця путіна Анна Цивілєва, отримає 35 млрд рублів, що у 2,5 раза перевищує фінансування 2025 року.

Держтелеканали у 2026-му профінансують на 106,4 млрд рублів.

Нагадаємо

рф використовує мережу "русскіх домів" за кордоном для просування пропаганди. Зокрема, у Нікарагуа організували виставки та показ фільму про окупацію українських територій, просуваючи наративи кремля про "фашизм в Україні" та "позитивні зміни" на Донбасі.

Окупаційна влада використовує "іноземних журналістів" та політиків для пропаганди на Донеччині - ЦПД16.09.25, 23:44 • 3685 переглядiв

Віта Зеленецька

