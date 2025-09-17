Окупаційна влада використовує "іноземних журналістів" та політиків для пропаганди на Донеччині - ЦПД

Голова окупаційної адміністрації на Донеччині денис пушилін провів зустріч із групою так званих іноземних журналістів та політиків із низки країн. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Серед учасників були представники зі США, Латинської Америки, Чехії, Словаччини, Туреччини, Бельгії та Франції. Заходи подібного формату російська пропаганда використовує, аби створити ілюзію міжнародного інтересу до тимчасово окупованих територій та поширювати вигадки про нібито "геноцид Донбасу", "українську водну блокаду" та "відбудову" регіону.

У Центрі наголошують, що жодне авторитетне видання не відряджає своїх журналістів на окуповані території, адже це є прямим порушенням українського законодавства.

Ті ж "іноземні журналісти" та політики, яких зібрали на зустрічі, - це переважно маргінальні персонажі