Окупаційна влада використовує "іноземних журналістів" та політиків для пропаганди на Донеччині - ЦПД
Київ • УНН
Голова окупаційної адміністрації денис пушилін провів зустріч з іноземними журналістами та політиками з різних країн. ЦПД зазначає, що це маргінальні особистості, а російська пропаганда використовує такі заходи для поширення вигадок.
Голова окупаційної адміністрації на Донеччині денис пушилін провів зустріч із групою так званих іноземних журналістів та політиків із низки країн. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.
Деталі
Серед учасників були представники зі США, Латинської Америки, Чехії, Словаччини, Туреччини, Бельгії та Франції. Заходи подібного формату російська пропаганда використовує, аби створити ілюзію міжнародного інтересу до тимчасово окупованих територій та поширювати вигадки про нібито "геноцид Донбасу", "українську водну блокаду" та "відбудову" регіону.
У Центрі наголошують, що жодне авторитетне видання не відряджає своїх журналістів на окуповані території, адже це є прямим порушенням українського законодавства.
Ті ж "іноземні журналісти" та політики, яких зібрали на зустрічі, - це переважно маргінальні персонажі
Нагадаємо
Нещодавно у ЦПД також наголошували, що російські медіа активно висвітлюють поїздки на ТОТ, акцентуючи увагу на відкритті нових об’єктів та зустрічах з місцевими жителями. Метою візиту є приховування реальних проблем і гуманітарної кризи на ТОТ.
Насправді ж на окупованій частині Донеччини триває гостра водна криза, населення непокоїть перспектива опалювального сезону, а питання компенсацій за зруйноване житло залишається невирішеним.
Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПД16.09.25, 03:27 • 18798 переглядiв