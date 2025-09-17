$41.230.05
16:50 • 13334 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 23361 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 17806 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 32940 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 48031 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 24444 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 40458 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 36675 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16623 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37598 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Окупаційна влада використовує "іноземних журналістів" та політиків для пропаганди на Донеччині - ЦПД

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Голова окупаційної адміністрації денис пушилін провів зустріч з іноземними журналістами та політиками з різних країн. ЦПД зазначає, що це маргінальні особистості, а російська пропаганда використовує такі заходи для поширення вигадок.

Окупаційна влада використовує "іноземних журналістів" та політиків для пропаганди на Донеччині - ЦПД

Голова окупаційної адміністрації на Донеччині денис пушилін провів зустріч із групою так званих іноземних журналістів та політиків із низки країн. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

Серед учасників були представники зі США, Латинської Америки, Чехії, Словаччини, Туреччини, Бельгії та Франції. Заходи подібного формату російська пропаганда використовує, аби створити ілюзію міжнародного інтересу до тимчасово окупованих територій та поширювати вигадки про нібито "геноцид Донбасу", "українську водну блокаду" та "відбудову" регіону.

У Центрі наголошують, що жодне авторитетне видання не відряджає своїх журналістів на окуповані території, адже це є прямим порушенням українського законодавства. 

Ті ж "іноземні журналісти" та політики, яких зібрали на зустрічі, - це переважно маргінальні персонажі

- зазначають у ЦПД.

Нагадаємо

Нещодавно у ЦПД також наголошували, що російські медіа активно висвітлюють поїздки на ТОТ, акцентуючи увагу на відкритті нових об’єктів та зустрічах з місцевими жителями. Метою візиту є приховування реальних проблем і гуманітарної кризи на ТОТ.

Насправді ж на окупованій частині Донеччини триває гостра водна криза, населення непокоїть перспектива опалювального сезону, а питання компенсацій за зруйноване житло залишається невирішеним.

Вероніка Марченко

