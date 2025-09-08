кремль приховує гуманітарну кризу на окупованих територіях України - ЦПД
Київ • УНН
Російські медіа активно висвітлюють поїздки на ТОТ, акцентуючи увагу на відкритті нових об’єктів та зустрічах з місцевими жителями. Водночас метою візиту є приховування реальних проблем і гуманітарної кризи на ТОТ. Про це пише УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Деталі
Перший заступник голови адміністрації президента рф сергій кірієнко здійснив черговий візит на тимчасово окуповані території України. За даними ЦПД, російська пропаганда робить акцент на нібито відбудові храмів, басейнів і спорткомплексів, врученнях нагород та обіцянках забезпечити теплом і водою взимку.
Насправді ж на окупованій частині Донеччини триває гостра водна криза, населення непокоїть перспектива опалювального сезону, а питання компенсацій за зруйноване житло залишається невирішеним.
У ЦПД підкреслили, що розпіарена відбудова використовується окупаційною владою як спосіб наживи, тоді як місцеві жителі роками не отримують обіцяної допомоги.
Тож головна мета візиту кірієнка – приховати гуманітарну катастрофу на ТОТ та сформувати для населення пропагандистську ілюзію "турботи з москви"
Нагадаємо
Водна криза на окупованій Донеччині загострилася: ще шість великих міст перевели на обмежений режим постачання. Окупанти пояснюють це аварією на магістральному водогоні.
Окрім цього, на окупованих територіях Херсонщини тисячі людей залишаються без електропостачання через перевантаження мереж та нестачу енергетиків.
