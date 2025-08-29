$41.320.08
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 22613 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 39664 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 109600 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 60017 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 72548 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 109574 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 122988 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104957 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 117358 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84544 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води

Київ • УНН

 • 6 перегляди

На окупованій Донеччині шість великих міст переведено на обмежений режим водопостачання. Окупанти пояснюють це аварією на магістральному водогоні, що загострює водну кризу в регіоні.

Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води

Водна криза на окупованій Донеччині загострюється: ще шість великих міст перевели на обмежений режим постачання. Окупанти пояснюють це аварією на магістральному водогоні. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

В ЦПД повідомили, що шість великих населених пунктів переведено на скорочений графік подачі води. 

В Єнакієве, Дебальцеве, Бунге (Юнокомунарівськ) воду зовсім не подають, а у Хрестівку (Кіровське), Жданівку та Шахтарське подають лише половину від і так скромних об’ємів води

- йдеться у повідомленні.

За інформацією ЦПД, причиною такого кроку окупанти називають аварію на магістральному водогоні.

Це демонструє, що попри всю показову "активність" окупаційної адміністрації, ситуація погіршується. Всі їхні гучні заяви про "боротьбу за воду" виявилися пропагандою

- зазначили в Ценрі протидії дезінформації.

"Ключовим "рішенням" водного питання гауляйтери постійно називали захоплення Слов’янська. Вони роками ігнорували питання відновлення інфраструктури, ремонту та будівництва нових водогонів, поки російська армія нещадно руйнувала систему водопостачання Донбасу бомбардуваннями", - додали в ЦПД.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни відрізають від водопостачання житла, які вони назвали "безхазяйними". Це оселі тих, хто відмовився отримувати російські документи.

російський диктатор наказав знизити ціни на воду та зробити безкоштовним водовідведення в окупованих Донецькій та Луганській областях. Це спроба приховати гуманітарну кризу, спричинену знищенням інфраструктури та відсутністю ремонтів.

В окупованому Криму зростає дефіцит води: ситуація з водопостачанням критична - ЦПД20.08.25, 03:52 • 3765 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Донецька область
Слов'янськ
Луганська область
Дебальцеве