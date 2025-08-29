Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води

Водна криза на окупованій Донеччині загострюється: ще шість великих міст перевели на обмежений режим постачання. Окупанти пояснюють це аварією на магістральному водогоні. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

В ЦПД повідомили, що шість великих населених пунктів переведено на скорочений графік подачі води.

В Єнакієве, Дебальцеве, Бунге (Юнокомунарівськ) воду зовсім не подають, а у Хрестівку (Кіровське), Жданівку та Шахтарське подають лише половину від і так скромних об’ємів води