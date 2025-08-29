Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води
Київ • УНН
На окупованій Донеччині шість великих міст переведено на обмежений режим водопостачання. Окупанти пояснюють це аварією на магістральному водогоні, що загострює водну кризу в регіоні.
Деталі
В ЦПД повідомили, що шість великих населених пунктів переведено на скорочений графік подачі води.
В Єнакієве, Дебальцеве, Бунге (Юнокомунарівськ) воду зовсім не подають, а у Хрестівку (Кіровське), Жданівку та Шахтарське подають лише половину від і так скромних об’ємів води
За інформацією ЦПД, причиною такого кроку окупанти називають аварію на магістральному водогоні.
Це демонструє, що попри всю показову "активність" окупаційної адміністрації, ситуація погіршується. Всі їхні гучні заяви про "боротьбу за воду" виявилися пропагандою
"Ключовим "рішенням" водного питання гауляйтери постійно називали захоплення Слов’янська. Вони роками ігнорували питання відновлення інфраструктури, ремонту та будівництва нових водогонів, поки російська армія нещадно руйнувала систему водопостачання Донбасу бомбардуваннями", - додали в ЦПД.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни відрізають від водопостачання житла, які вони назвали "безхазяйними". Це оселі тих, хто відмовився отримувати російські документи.
російський диктатор наказав знизити ціни на воду та зробити безкоштовним водовідведення в окупованих Донецькій та Луганській областях. Це спроба приховати гуманітарну кризу, спричинену знищенням інфраструктури та відсутністю ремонтів.
