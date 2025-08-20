$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 53036 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 88638 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 82491 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 80559 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 50615 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 34231 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 98384 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73699 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86820 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103974 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
В окупованому Криму зростає дефіцит води: ситуація з водопостачанням критична - ЦПД

Київ • УНН

 • 30 перегляди

В окупованому Криму з'являються сині бочки з технічною водою, що свідчить про поглиблення водної кризи. Окупаційна влада пояснює це "посухою", але справжня причина – безгосподарність та руйнування інфраструктури.

В окупованому Криму зростає дефіцит води: ситуація з водопостачанням критична - ЦПД

Окупаційна влада почала розставляти сині бочки з технічною водою, які вже стали символом нестачі води на захопленому Донбасі. Тепер вони з’являються й у Криму. Встановлення таких резервуарів з водою в Алушті та навколишніх селах свідчить про поглиблення водної кризи. Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

Російська пропаганда пояснює ситуацію нібито "посухою" та "циклічними проблемами". Водночас у ЦПД наголошують, що погодний фактор є лише частиною картини, тоді як головна причина водного дефіциту полягає у безгосподарності окупаційної адміністрації та навмисному знищенні водної інфраструктури.

Окупанти намагаються створити ілюзію, ніби піклуються про людей. Але установка резервуарів ніяк не вирішує проблему. Головна причина водного дефіциту у Криму — агресія рф, що зруйнувала стабільність водопостачання півострова

- наголосили в ЦПД. 

Особливо критичною стала ситуація після підриву російськими військовими дамби Каховської ГЕС. Значна частина кримських водопроводів потребує ремонту, а заміна системи централізованого водопостачання бочками не здатна вирішити проблему.

Нагадаємо

В окупованих Макіївці та Донецьку воду подають лише 3 години раз на 3 доби, що призвело до гуманітарної катастрофи. Російська верхівка визнала проблему, але враження, що її вирішення не узгоджено.

Пізніше стало відомо, що на ТОТ Донецької області забезпечують питною водою виключно військових рф. Місцеве населення, попри гуманітарну кризу, отримує її за залишковим принципом - за завищеними цінами або взагалі не має доступу. 

Вероніка Марченко

Війна
Донецька область
Макіївка
Крим
Україна
Каховська гребля
Донецьк