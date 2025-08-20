В окупованому Криму зростає дефіцит води: ситуація з водопостачанням критична - ЦПД
Київ • УНН
В окупованому Криму з'являються сині бочки з технічною водою, що свідчить про поглиблення водної кризи. Окупаційна влада пояснює це "посухою", але справжня причина – безгосподарність та руйнування інфраструктури.
Окупаційна влада почала розставляти сині бочки з технічною водою, які вже стали символом нестачі води на захопленому Донбасі. Тепер вони з’являються й у Криму. Встановлення таких резервуарів з водою в Алушті та навколишніх селах свідчить про поглиблення водної кризи. Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації, передає УНН.
Деталі
Російська пропаганда пояснює ситуацію нібито "посухою" та "циклічними проблемами". Водночас у ЦПД наголошують, що погодний фактор є лише частиною картини, тоді як головна причина водного дефіциту полягає у безгосподарності окупаційної адміністрації та навмисному знищенні водної інфраструктури.
Окупанти намагаються створити ілюзію, ніби піклуються про людей. Але установка резервуарів ніяк не вирішує проблему. Головна причина водного дефіциту у Криму — агресія рф, що зруйнувала стабільність водопостачання півострова
Особливо критичною стала ситуація після підриву російськими військовими дамби Каховської ГЕС. Значна частина кримських водопроводів потребує ремонту, а заміна системи централізованого водопостачання бочками не здатна вирішити проблему.
Нагадаємо
В окупованих Макіївці та Донецьку воду подають лише 3 години раз на 3 доби, що призвело до гуманітарної катастрофи. Російська верхівка визнала проблему, але враження, що її вирішення не узгоджено.
Пізніше стало відомо, що на ТОТ Донецької області забезпечують питною водою виключно військових рф. Місцеве населення, попри гуманітарну кризу, отримує її за залишковим принципом - за завищеними цінами або взагалі не має доступу.