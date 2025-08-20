$41.260.08
19 августа, 12:26
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

В оккупированном Крыму растет дефицит воды: ситуация с водоснабжением критическая - ЦПД

Киев • УНН

 • 114 просмотра

В оккупированном Крыму появляются синие бочки с технической водой, что свидетельствует об углублении водного кризиса. Оккупационные власти объясняют это "засухой", но истинная причина – бесхозяйственность и разрушение инфраструктуры.

В оккупированном Крыму растет дефицит воды: ситуация с водоснабжением критическая - ЦПД

Оккупационные власти начали расставлять синие бочки с технической водой, которые уже стали символом нехватки воды на захваченном Донбассе. Теперь они появляются и в Крыму. Установка таких резервуаров с водой в Алуште и окрестных селах свидетельствует об углублении водного кризиса. Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Российская пропаганда объясняет ситуацию якобы "засухой" и "циклическими проблемами". В то же время в ЦПД отмечают, что погодный фактор является лишь частью картины, тогда как главная причина водного дефицита заключается в бесхозяйственности оккупационной администрации и преднамеренном уничтожении водной инфраструктуры.

Оккупанты пытаются создать иллюзию, будто заботятся о людях. Но установка резервуаров никак не решает проблему. Главная причина водного дефицита в Крыму — агрессия рф, разрушившая стабильность водоснабжения полуострова

- отметили в ЦПД. 

Особенно критической стала ситуация после подрыва российскими военными дамбы Каховской ГЭС. Значительная часть крымских водопроводов нуждается в ремонте, а замена системы централизованного водоснабжения бочками не способна решить проблему.

Напомним

В оккупированных Макеевке и Донецке воду подают лишь 3 часа раз в 3 суток, что привело к гуманитарной катастрофе. Российская верхушка признала проблему, но впечатление, что ее решение не согласовано.

Позже стало известно, что на ВОТ Донецкой области обеспечивают питьевой водой исключительно военных рф. Местное население, несмотря на гуманитарный кризис, получает ее по остаточному принципу - по завышенным ценам или вообще не имеет доступа. 

Вероника Марченко

Война
Донецкая область
Макеевка
Крым
Украина
Каховская плотина
Донецк