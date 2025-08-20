В оккупированном Крыму растет дефицит воды: ситуация с водоснабжением критическая - ЦПД

Оккупационные власти начали расставлять синие бочки с технической водой, которые уже стали символом нехватки воды на захваченном Донбассе. Теперь они появляются и в Крыму. Установка таких резервуаров с водой в Алуште и окрестных селах свидетельствует об углублении водного кризиса. Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Российская пропаганда объясняет ситуацию якобы "засухой" и "циклическими проблемами". В то же время в ЦПД отмечают, что погодный фактор является лишь частью картины, тогда как главная причина водного дефицита заключается в бесхозяйственности оккупационной администрации и преднамеренном уничтожении водной инфраструктуры.

Оккупанты пытаются создать иллюзию, будто заботятся о людях. Но установка резервуаров никак не решает проблему. Главная причина водного дефицита в Крыму — агрессия рф, разрушившая стабильность водоснабжения полуострова - отметили в ЦПД.

Особенно критической стала ситуация после подрыва российскими военными дамбы Каховской ГЭС. Значительная часть крымских водопроводов нуждается в ремонте, а замена системы централизованного водоснабжения бочками не способна решить проблему.

Напомним

В оккупированных Макеевке и Донецке воду подают лишь 3 часа раз в 3 суток, что привело к гуманитарной катастрофе. Российская верхушка признала проблему, но впечатление, что ее решение не согласовано.

Позже стало известно, что на ВОТ Донецкой области обеспечивают питьевой водой исключительно военных рф. Местное население, несмотря на гуманитарный кризис, получает ее по остаточному принципу - по завышенным ценам или вообще не имеет доступа.