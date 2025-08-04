На ТОТ Донеччини окупанти забезпечують водою лише військових, цивільні страждають від спраги
Київ • УНН
На окупованій Донеччині питну воду отримують виключно російські військові. Місцеве населення купує її за завищеними цінами або не має доступу, що призвело до гуманітарної катастрофи.
На тимчасово окупованій території (ТОТ) Донецької області забезпечують питною водою виключно військових рф. Місцеве населення, попри гуманітарну кризу, отримує її за залишковим принципом - за завищеними цінами або взагалі не має доступу. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
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Зазначається, що на ТОТ Донецької області прибули ємності з водою - але виключно для потреб бойовиків.
Попри гуманітарну катастрофу, десятки загиблих від спраги та хвороби через антисанітарію - місцеві мешканці отримують воду за залишковим принципом.
За даними ЦНС, воду або продають за завищеною ціною, або взагалі не дають.
Нагадаємо
В окупованих Макіївці та Донецьку воду подають лише 3 години раз на 3 доби, що призвело до гуманітарної катастрофи. Російська верхівка визнала проблему, але її вирішення обмежується 75 водовозками на мільйонне місто, а місцеві колаборанти закликають до евакуації через загрозу епідемій.
Без води, але з нечистотами: окупанти отруюють останні річки на ТОТ - ЦНС25.07.25, 07:04 • 3365 переглядiв