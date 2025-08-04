На ТОТ Донеччини окупанти забезпечують водою лише військових, цивільні страждають від спраги

На тимчасово окупованій території (ТОТ) Донецької області забезпечують питною водою виключно військових рф. Місцеве населення, попри гуманітарну кризу, отримує її за залишковим принципом - за завищеними цінами або взагалі не має доступу. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Зазначається, що на ТОТ Донецької області прибули ємності з водою - але виключно для потреб бойовиків.

Попри гуманітарну катастрофу, десятки загиблих від спраги та хвороби через антисанітарію - місцеві мешканці отримують воду за залишковим принципом.