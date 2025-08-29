Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 23452 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 40859 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 110635 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 60632 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 73043 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 109843 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 123254 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 105039 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 117451 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 84590 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
78%
752мм
Популярные новости
"Это не наша война": Сийярто обвинил Украину в "провокациях" на фоне скандала вокруг Роберта Бровди28 августа, 17:38 • 4266 просмотра
Мерц считает, что встречи Зеленского и путина не состоится28 августа, 18:03 • 6396 просмотра
Удар РФ по Киеву 28 августа: подтверждена гибель 21 человека28 августа, 18:04 • 7398 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: МИД Израиля отреагировал на теракт28 августа, 18:17 • 10783 просмотра
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина00:54 • 5482 просмотра
публикации
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 23456 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 57212 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 110639 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 195796 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 198445 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Гутерриш
Кароль Навроцкий
Эдгарс Ринкевичс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Харьков
Дания
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 126364 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 156662 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 158644 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 148921 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 179493 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ракетная система С-300

Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды

Киев • УНН

 • 1464 просмотра

В оккупированной Донецкой области шесть крупных городов переведены на ограниченный режим водоснабжения. Оккупанты объясняют это аварией на магистральном водоводе, что обостряет водный кризис в регионе.

Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды

Водный кризис в оккупированной Донецкой области обостряется: еще шесть крупных городов переведены на ограниченный режим снабжения. Оккупанты объясняют это аварией на магистральном водопроводе. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Детали

В ЦПД сообщили, что шесть крупных населенных пунктов переведены на сокращенный график подачи воды. 

В Енакиево, Дебальцево, Бунге (Юнокоммунаровск) воду совсем не подают, а в Крестовку (Кировское), Ждановку и Шахтерское подают лишь половину от и так скромных объемов воды

- говорится в сообщении.

По информации ЦПД, причиной такого шага оккупанты называют аварию на магистральном водопроводе.

Это демонстрирует, что несмотря на всю показную "активность" оккупационной администрации, ситуация ухудшается. Все их громкие заявления о "борьбе за воду" оказались пропагандой

- отметили в Центре противодействия дезинформации.

"Ключевым "решением" водного вопроса гауляйтеры постоянно называли захват Славянска. Они годами игнорировали вопросы восстановления инфраструктуры, ремонта и строительства новых водопроводов, пока российская армия беспощадно разрушала систему водоснабжения Донбасса бомбардировками", - добавили в ЦПД.

Напомним

На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне отрезают от водоснабжения жилье, которое они назвали "бесхозным". Это дома тех, кто отказался получать российские документы.

российский диктатор приказал снизить цены на воду и сделать бесплатным водоотведение в оккупированных Донецкой и Луганской областях. Это попытка скрыть гуманитарный кризис, вызванный уничтожением инфраструктуры и отсутствием ремонтов.

В оккупированном Крыму растет дефицит воды: ситуация с водоснабжением критическая - ЦПД20.08.25, 03:52 • 3797 просмотров

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Донецкая область
Славянск
Луганская область
Дебальцево