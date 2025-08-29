Водный кризис в оккупированной Донецкой области обостряется: еще шесть крупных городов переведены на ограниченный режим снабжения. Оккупанты объясняют это аварией на магистральном водопроводе. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Детали

В ЦПД сообщили, что шесть крупных населенных пунктов переведены на сокращенный график подачи воды.

В Енакиево, Дебальцево, Бунге (Юнокоммунаровск) воду совсем не подают, а в Крестовку (Кировское), Ждановку и Шахтерское подают лишь половину от и так скромных объемов воды - говорится в сообщении.

По информации ЦПД, причиной такого шага оккупанты называют аварию на магистральном водопроводе.

Это демонстрирует, что несмотря на всю показную "активность" оккупационной администрации, ситуация ухудшается. Все их громкие заявления о "борьбе за воду" оказались пропагандой - отметили в Центре противодействия дезинформации.

"Ключевым "решением" водного вопроса гауляйтеры постоянно называли захват Славянска. Они годами игнорировали вопросы восстановления инфраструктуры, ремонта и строительства новых водопроводов, пока российская армия беспощадно разрушала систему водоснабжения Донбасса бомбардировками", - добавили в ЦПД.

Напомним

На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне отрезают от водоснабжения жилье, которое они назвали "бесхозным". Это дома тех, кто отказался получать российские документы.

российский диктатор приказал снизить цены на воду и сделать бесплатным водоотведение в оккупированных Донецкой и Луганской областях. Это попытка скрыть гуманитарный кризис, вызванный уничтожением инфраструктуры и отсутствием ремонтов.

