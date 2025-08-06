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Гуманітарна криза в окупації: кремль знизив тарифи на воду, аби приховати катастрофу

Київ • УНН

 • 1354 перегляди

російський диктатор наказав знизити ціни на воду та зробити безкоштовним водовідведення в окупованих Донецькій та Луганській областях. Це спроба приховати гуманітарну кризу, спричинену знищенням інфраструктури та відсутністю ремонтів.

Гуманітарна криза в окупації: кремль знизив тарифи на воду, аби приховати катастрофу

російський диктатор володимир путін наказав знизити ціни на воду в окупованих районах Донецької та Луганської областей, а водовідведення зробити безкоштовним. Пропаганда подає це як "турботу", хоча насправді це спроба приховати гуманітарну кризу. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

кремль заявив про "турботу" щодо жителів Донеччини й Луганщини, оголосивши про зниження тарифів на водопостачання майже удесятеро - з понад 62 рублів до 7,47. Нові розцінки мають набрати чинності з 1 вересня. Хоча як результат - вода зʼявляється раз на тиждень або взагалі зникає.

За 10 років російської окупації:

  • знищено або виведено з ладу ключову інфраструктуру;
    • не ремонтувалися магістральні водогони;
      • зруйновано насосні станції;
        • розкрадено так звані "інвестиції", які мали йти на відновлення мереж.

          Оголошене "зниження тарифів" є прикладом російської пропаганди: рф намагається створити ілюзію "покращень" замість реального вирішення проблеми.

          На ТОТ Донеччини окупанти забезпечують водою лише військових, цивільні страждають від спраги04.08.25, 00:53 • 3318 переглядiв

          Нагадаємо

          Раніше мешканці Донецька розповідали, що в багатьох районах воду відключають на тиждень і більше. Багато хто змушений користуватися непридатною для пиття технічною водою, через що почастішали випадки отруєнь, шкірних захворювань та проблем із гігієною в школах і лікарнях.

          Вероніка Марченко

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