Гуманитарный кризис в оккупации: кремль снизил тарифы на воду, чтобы скрыть катастрофу
Киев • УНН
российский диктатор приказал снизить цены на воду и сделать бесплатным водоотведение в оккупированных Донецкой и Луганской областях. Это попытка скрыть гуманитарный кризис, вызванный уничтожением инфраструктуры и отсутствием ремонтов.
российский диктатор владимир путин приказал снизить цены на воду в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, а водоотведение сделать бесплатным. Пропаганда подает это как "заботу", хотя на самом деле это попытка скрыть гуманитарный кризис. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
кремль заявил о "заботе" о жителях Донетчины и Луганщины, объявив о снижении тарифов на водоснабжение почти в десять раз - с более 62 рублей до 7,47. Новые расценки должны вступить в силу с 1 сентября. Хотя как результат - вода появляется раз в неделю или вообще исчезает.
За 10 лет российской оккупации:
- уничтожена или выведена из строя ключевая инфраструктура;
- не ремонтировались магистральные водопроводы;
- разрушены насосные станции;
- разворованы так называемые "инвестиции", которые должны были идти на восстановление сетей.
Объявленное "снижение тарифов" является примером российской пропаганды: рф пытается создать иллюзию "улучшений" вместо реального решения проблемы.
На временно оккупированной территории Донецкой области оккупанты обеспечивают водой только военных, гражданские страдают от жажды04.08.2025, 00:53 • 3282 просмотра
Напомним
Ранее жители Донецка рассказывали, что во многих районах воду отключают на неделю и более. Многие вынуждены пользоваться непригодной для питья технической водой, из-за чего участились случаи отравлений, кожных заболеваний и проблем с гигиеной в школах и больницах.