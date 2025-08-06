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Financial Times

Гуманитарный кризис в оккупации: кремль снизил тарифы на воду, чтобы скрыть катастрофу

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

российский диктатор приказал снизить цены на воду и сделать бесплатным водоотведение в оккупированных Донецкой и Луганской областях. Это попытка скрыть гуманитарный кризис, вызванный уничтожением инфраструктуры и отсутствием ремонтов.

Гуманитарный кризис в оккупации: кремль снизил тарифы на воду, чтобы скрыть катастрофу

российский диктатор владимир путин приказал снизить цены на воду в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, а водоотведение сделать бесплатным. Пропаганда подает это как "заботу", хотя на самом деле это попытка скрыть гуманитарный кризис. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

кремль заявил о "заботе" о жителях Донетчины и Луганщины, объявив о снижении тарифов на водоснабжение почти в десять раз - с более 62 рублей до 7,47. Новые расценки должны вступить в силу с 1 сентября. Хотя как результат - вода появляется раз в неделю или вообще исчезает.

За 10 лет российской оккупации:

  • уничтожена или выведена из строя ключевая инфраструктура;
    • не ремонтировались магистральные водопроводы;
      • разрушены насосные станции;
        • разворованы так называемые "инвестиции", которые должны были идти на восстановление сетей.

          Объявленное "снижение тарифов" является примером российской пропаганды: рф пытается создать иллюзию "улучшений" вместо реального решения проблемы.

          На временно оккупированной территории Донецкой области оккупанты обеспечивают водой только военных, гражданские страдают от жажды04.08.2025, 00:53 • 3282 просмотра

          Напомним

          Ранее жители Донецка рассказывали, что во многих районах воду отключают на неделю и более. Многие вынуждены пользоваться непригодной для питья технической водой, из-за чего участились случаи отравлений, кожных заболеваний и проблем с гигиеной в школах и больницах.

          Вероника Марченко

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