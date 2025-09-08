$41.350.00
кремль скрывает гуманитарный кризис на оккупированных территориях Украины - ЦПД

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Российские медиа активно освещают поездки на ВОТ, акцентируя внимание на открытии новых объектов и встречах с местными жителями. Целью визита является сокрытие реальных проблем и гуманитарного кризиса на ВОТ.

кремль скрывает гуманитарный кризис на оккупированных территориях Украины - ЦПД

Российские медиа активно освещают поездки на ВОТ, акцентируя внимание на открытии новых объектов и встречах с местными жителями. В то же время целью визита является сокрытие реальных проблем и гуманитарного кризиса на ВОТ. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

Первый заместитель главы администрации президента рф сергей кириенко совершил очередной визит на временно оккупированные территории Украины. По данным ЦПД, российская пропаганда делает акцент на якобы восстановлении храмов, бассейнов и спорткомплексов, вручении наград и обещаниях обеспечить теплом и водой зимой.

На самом же деле на оккупированной части Донетчины продолжается острый водный кризис, население беспокоит перспектива отопительного сезона, а вопрос компенсаций за разрушенное жилье остается нерешенным.

В ЦПД подчеркнули, что распиаренное восстановление используется оккупационными властями как способ наживы, тогда как местные жители годами не получают обещанной помощи.

Поэтому главная цель визита кириенко – скрыть гуманитарную катастрофу на ВОТ и сформировать для населения пропагандистскую иллюзию "заботы из москвы"

- подчеркнули в ЦПД.

Напомним

Водный кризис на оккупированной Донетчине обострился: еще шесть крупных городов перевели на ограниченный режим снабжения. Оккупанты объясняют это аварией на магистральном водопроводе.

Кроме этого, на оккупированных территориях Херсонщины тысячи людей остаются без электроснабжения из-за перегрузки сетей и нехватки энергетиков.

В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента02.09.25, 09:00 • 150130 просмотров

Вероника Марченко

