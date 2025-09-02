$41.320.06
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Постоянный Представитель Президента в АР Крым Ольга Куришко сообщила о нарастании гуманитарного кризиса в оккупированном Крыму, где россияне истощают ресурсы, создавая водный кризис. Оккупанты также преследуют и пытают людей, уничтожают украинскую и крымскотатарскую идентичность, а также переселяют россиян на полуостров.

В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента

Во временно оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис. Россияне на полуострове истощают ресурсы, в частности создают водный кризис. Об этом сообщила журналисту УНН постоянный Представитель Президента в АР Крым Ольга Куришко.

Гуманитарная ситуация в Крыму

"Если говорить о гуманитарном кризисе, то он нарастает. Здесь есть несколько измерений: преследования, пытки, насильственные исчезновения. Это все, чем сопровождается жизнь людей на временно оккупированной территории длительный период. Хуже всего, что мы сейчас видим, это уничтожение украинской идентичности, потому что, это, на первый взгляд, не очевидные вещи, но на самом деле уничтожение украинской и крымскотатарской идентичности на временно оккупированной территории Крыма осуществляется с целью, чтобы не было людей, которые оказывают сопротивление временной оккупации", - рассказала Куришко.

Куришко также подчеркнула, что россияне в Крыму истощают ресурсы, в частности создают водный кризис на полуострове.

"Еще одна составляющая, об этом сейчас мало говорят, но россия все для этого делает - это кризис, связанный с водой. После уничтожения Каховского водохранилища, разрушения всех инфраструктурных сетей россия, оккупационные администрации пытаются добывать воду из артезианских скважин. Мы знаем, что по предварительным оценкам, например, если артезианская скважина была 200 метров, то сейчас она 500. Они истощают ресурсы и это однозначно влияет на гражданское население. Это уже подтвержденная информация, что рф использует воду для военных, военных целей", - сообщила Куришко.

Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем28.08.25, 18:40 • 81053 просмотра

Переселение россиян в Крым

Куришко отметила, что кремль продолжает переселять россиян в оккупированный Крым.

"Именно из-за этого они создают новые логистические пути между временно оккупированной территорией Крыма и другими территориями для того, чтобы продвигать все эти процессы, которые они начали", - сказала Куришко.

Она отмечала УНН, россия на оккупированных территориях проводит милитаризацию людей, заключение людей с проукраинской позицией.

Уничтожение Крымского моста

Куришко прокомментировала уничтожение Крымского моста.

"Оно всегда актуально", - заявила постоянный Представитель Президента в АР Крым.

"На 10-15 лет есть понимание, как двигаться": Украина имеет видение, как вернуть все ВОТ - Минобороны28.08.25, 17:41 • 3927 просмотров

Анна Мурашко

