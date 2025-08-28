"На 10-15 лет есть понимание, как двигаться": Украина имеет видение, как вернуть все ВОТ - Минобороны

У Украины есть видение, как вернуть все временно оккупированные территории обратно. Киев вместе с партнерами моделировали военные ситуации и на 10-15 лет вперед есть понимание, как двигаться и развиваться. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время Международного форума Экспертной сети Международной Крымской платформы, передает УНН.

Детали

Кроме украинцев для Украины никто никаких проблемных вопросов не решит. Нас могут поддерживать в решении наших проблем, но никто не пойдет на фронт воевать, кроме украинцев - сказал Гаврилюк.

Также он прокомментировал ситуацию в Черном море.

Что касается превосходства в Черном море, давайте, спустимся на землю и будем реалистами, превосходство в Черном море нужно получить и удерживать. А некоторые временные вылазки для того, чтобы уничтожать некоторые плавсредства, которые уже долгое время никто (не осуществляет – ред.), никто ничего не уничтожает, потому что россияне приняли соответствующие меры. Мы должны понимать, что Крым на сегодня превратился в колоссальную мощную военную базу россии - заявил Гаврилюк.

Он подчеркнул, что в Крыму находится огромное количество военных.

У нас есть направления, есть видение, как вернуть все временно оккупированные территории обратно в состав Украины. Мы вместе с партнерами, вместе с британцами, американцами проводили ряд военных игр, моделировали военные ситуации и на 10-15 лет вперед у нас есть видение, как нам двигаться и развиваться - рассказал Гаврилюк.

Агрессия рф против Украины практически переросла в войну на истощение - Минобороны

Дополнение

Президент Владимир Зеленский четко обозначил позицию Украины относительно так называемого "обмена территориями". Он подчеркнул: никаких компромиссов на счет украинских земель быть не может, а история борьбы доказывает - Донбасс, Крым и другие оккупированные регионы являются неотъемлемой частью государства.