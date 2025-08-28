Агрессия рф против Украины практически переросла в войну на истощение - Минобороны 28 августа 2025

российская агрессия против Украины уже практически переросла в войну на истощение. рф надеется на то, что она добьется успеха в войне на истощение. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время Международного форума Экспертной сети Международной Крымской платформы, передает УНН.

Детали

Дополнение

В Офисе Президента заявили, что сегодняшняя вражеская атака по Украине - это ответ российского диктатора Владимира Путина на все международные усилия, в частности, Дональда Трампа по достижению мира.