ukenru
Эксклюзив
07:27 • 17536 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 35566 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
04:08 • 40424 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 74215 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 53206 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 68823 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 176276 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 89489 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 54561 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 67358 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Агрессия рф против Украины практически переросла в войну на истощение - Минобороны 28 августа 2025

Киев • УНН

 • 614 просмотра

В кремле надеются, что добьются успеха в войне на истощение против Украины, заявили в Минобороны

Агрессия рф против Украины практически переросла в войну на истощение - Минобороны

российская агрессия против Украины уже практически переросла в войну на истощение. рф надеется на то, что она добьется успеха в войне на истощение. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время Международного форума Экспертной сети Международной Крымской платформы, передает УНН.

Детали

российская агрессия против Украины уже практически переросла в войну на истощение. российская федерация, понимая, что у нее больше ресурсов, начиная от человеческих, финансовых, и имеет поддержку ряда стран, может вести данную войну. рф надеется на то, что она добьется успеха в войне на истощение

- заявил Гаврилюк.

Дополнение

В Офисе Президента заявили, что сегодняшняя вражеская атака по Украине - это ответ российского диктатора Владимира Путина на все международные усилия, в частности, Дональда Трампа по достижению мира.

Анна Мурашко

Война в Украине
Министерство обороны Украины