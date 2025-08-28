$41.320.08
Ексклюзив
07:27 • 3506 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 9704 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
04:08 • 19134 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 54145 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 36537 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 59614 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 150932 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 87343 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 53549 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 66353 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
У Єрмака заявили, що нічна атака рф - це відповідь путіна на міжнародні зусилля щодо миру

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Заступник керівника ОП Ігор Жовква заявив, що нічна атака рф є відповіддю путіна на міжнародні зусилля щодо миру. Україна хоче, щоб світ не мовчав.

У Єрмака заявили, що нічна атака рф - це відповідь путіна на міжнародні зусилля щодо миру

Сьогоднішня ворожа атака по Україні - це відповідь російського диктатора володимира путіна на всі міжнародні зусилля, зокрема , Дональда Трампа щодо досягнення миру.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква під час виступу на IV Міжнародному форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи, передає УНН.

Те, що сталося сьогодні вночі, це відповідь лідера країни агресора на всі міжнародні зусилля, які докладалися останнім часом Президентом України, президентом США, президентом Франції, іншими європейськими лідерами для того, щоб принести справжній тривалий мир в Україні. Сьогодні ми фактично отримали відповідь, яка не є неочікувано, але є не менш цинічною. Це означає, що ми маємо почути чітку реакцію світу

- сказав Жовква.

Він наголосив, що Україна хоче, щоб світ не мовчав.Доповнення рф виступила вночі по Україні 598 дронів і 31 ракету, у тому числі два "Кинджали", збито або приглушено 563 безпілотники та 26 ракет, у тому числі один "Кинджал".

Днями спецпосланець президента Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф заявив, що російський лідер володимир путін нібито висловив бажання завершити війну проти України.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров у п’ятницю, 29 серпня, говоритимуть із командою президента США Дональда Трампа про гарантії безпеки для України

Анна Мурашко

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Х-47М2 «Кинджал»
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Франція
Сполучені Штати Америки
Україна