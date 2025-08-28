У Єрмака заявили, що нічна атака рф - це відповідь путіна на міжнародні зусилля щодо миру

Сьогоднішня ворожа атака по Україні - це відповідь російського диктатора володимира путіна на всі міжнародні зусилля, зокрема , Дональда Трампа щодо досягнення миру.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква під час виступу на IV Міжнародному форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи, передає УНН.

Те, що сталося сьогодні вночі, це відповідь лідера країни агресора на всі міжнародні зусилля, які докладалися останнім часом Президентом України, президентом США, президентом Франції, іншими європейськими лідерами для того, щоб принести справжній тривалий мир в Україні. Сьогодні ми фактично отримали відповідь, яка не є неочікувано, але є не менш цинічною. Це означає, що ми маємо почути чітку реакцію світу - сказав Жовква.

Він наголосив, що Україна хоче, щоб світ не мовчав.Доповнення рф виступила вночі по Україні 598 дронів і 31 ракету, у тому числі два "Кинджали", збито або приглушено 563 безпілотники та 26 ракет, у тому числі один "Кинджал".

Днями спецпосланець президента Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф заявив, що російський лідер володимир путін нібито висловив бажання завершити війну проти України.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров у п’ятницю, 29 серпня, говоритимуть із командою президента США Дональда Трампа про гарантії безпеки для України.