Віткофф повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні

Спецпосланець президента Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф заявив, що російський лідер володимир путін нібито висловив бажання завершити війну проти України. Про це інформує УНН з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу Fox News.

Деталі

За словами Віткоффа, очільник кремля путін погодився з пропозицією про мир та висловив сподівання, що його слова будуть виконані.

путін доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу. Він зробив це на саміті в Алясці. Це дуже складний конфлікт, однак президент рішуче налаштований покласти йому край - сказав спецпредставник Трампа.

Також, Стів Віткофф вважає, що для укладення мирної угоди, на переговорах буде потрібна особиста присутність президента рф.

"Президент путін під час саміту на Алясці фактично визнав, що цієї війни ніколи б не було, якби президент (Трамп. - ред.) був на посаді", - додав Віткофф.

Нагадаємо

Спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив про надію врегулювати конфлікти в Україні, Ізраїлі та з ХАМАС до кінця 2025 року.

