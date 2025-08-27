$41.430.15
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 36355 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 70249 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 47580 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 109869 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 137423 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 135638 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 55671 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152443 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63257 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56582 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Віткофф повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що путін висловив бажання завершити війну проти України. Віткофф вважає, що для мирної угоди потрібна особиста присутність путіна.

Віткофф повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні

Спецпосланець президента Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф заявив, що російський лідер володимир путін нібито висловив бажання завершити війну проти України. Про це інформує УНН з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу Fox News.

Деталі

За словами Віткоффа, очільник кремля путін погодився з пропозицією про мир та висловив сподівання, що його слова будуть виконані.

путін доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу. Він зробив це на саміті в Алясці. Це дуже складний конфлікт, однак президент рішуче налаштований покласти йому край

- сказав спецпредставник Трампа.

Також, Стів Віткофф вважає, що для укладення мирної угоди, на переговорах буде потрібна особиста присутність президента рф.

"Президент путін під час саміту на Алясці фактично визнав, що цієї війни ніколи б не було, якби президент (Трамп. - ред.) був на посаді", - додав Віткофф.

Нагадаємо

Спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив про надію врегулювати конфлікти в Україні, Ізраїлі та з ХАМАС до кінця 2025 року. 

Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку на цьому тижні - Reuters27.08.25, 01:58 • 352 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Володимир Путін
Аляска
Стів Віткофф
Ізраїль
Fox News
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна