Виткофф сообщил, хочет ли путин завершить войну в Украине
Киев • УНН
Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что путин выразил желание завершить войну против Украины. Виткофф считает, что для мирного соглашения необходимо личное присутствие путина.
Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Стив Виткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы выразил желание завершить войну против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью чиновника телеканалу Fox News.
Детали
По словам Виткоффа, глава кремля Путин согласился с предложением о мире и выразил надежду, что его слова будут выполнены.
Путин приложил искренние усилия, чтобы добиться диалога. Он сделал это на саммите на Аляске. Это очень сложный конфликт, однако президент решительно настроен положить ему конец
Также Стив Виткофф считает, что для заключения мирного соглашения на переговорах потребуется личное присутствие президента РФ.
"Президент Путин во время саммита на Аляске фактически признал, что этой войны никогда бы не было, если бы президент (Трамп. - ред.) был на посту", - добавил Виткофф.
Напомним
Спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил о надежде урегулировать конфликты в Украине, Израиле и с ХАМАС до конца 2025 года.
