Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 36347 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 70235 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 47568 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 109853 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 137415 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 135628 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 55667 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 152441 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63256 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56581 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Виткофф сообщил, хочет ли путин завершить войну в Украине

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что путин выразил желание завершить войну против Украины. Виткофф считает, что для мирного соглашения необходимо личное присутствие путина.

Виткофф сообщил, хочет ли путин завершить войну в Украине

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Стив Виткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы выразил желание завершить войну против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью чиновника телеканалу Fox News.

Детали

По словам Виткоффа, глава кремля Путин согласился с предложением о мире и выразил надежду, что его слова будут выполнены.

Путин приложил искренние усилия, чтобы добиться диалога. Он сделал это на саммите на Аляске. Это очень сложный конфликт, однако президент решительно настроен положить ему конец

- сказал спецпредставитель Трампа.

Также Стив Виткофф считает, что для заключения мирного соглашения на переговорах потребуется личное присутствие президента РФ.

"Президент Путин во время саммита на Аляске фактически признал, что этой войны никогда бы не было, если бы президент (Трамп. - ред.) был на посту", - добавил Виткофф.

Напомним

Спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил о надежде урегулировать конфликты в Украине, Израиле и с ХАМАС до конца 2025 года. 

