563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
04:08 • 11466 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 47654 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 30786 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 54769 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 142835 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 85286 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 52770 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 65667 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 51819 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Росія здійснила масовану нічну атаку на Україну, застосувавши 598 дронів та 31 ракету, включаючи два "Кинджали". Українська ППО збила 563 безпілотники та 26 ракет, в тому числі один "Кинджал".

563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"

рф виступила вночі по Україні 598 дронів і 31 ракету, у тому числі два "Кинджали", збито або приглушено 563 безпілотники та 26 ракет, у тому числі один "Кинджал", повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 серпня (із 19.30 27 серпня) противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 629 засобів повітряного нападу:

  • 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ Криму;
    • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. – рф;
      • 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької обл. – рф.;
        • 20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – рф.

          Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

          За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей: 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 18 крилатих ракет Х-101

          - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

          "Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях", - ідеться у зведенні.

          У ПС ЗСУ вказали, що повітряна атака триває, протиповітряна оборона продовжує бойову роботу із знищення ворожих цілей. "Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!" - закликали у Повітряних силах.

          "Чергова жорстока атака росії, чергові жертви серед мирного населення, серед загиблих – діти. Висловлюємо щирі співчуття близьким, хто втратив рідних. російські військові злочинці обов’язково будуть покарані", - наголосили у ПС ЗСУ.

          Юлія Шрамко

