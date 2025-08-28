563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"

рф виступила вночі по Україні 598 дронів і 31 ракету, у тому числі два "Кинджали", збито або приглушено 563 безпілотники та 26 ракет, у тому числі один "Кинджал", повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 серпня (із 19.30 27 серпня) противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 629 засобів повітряного нападу:

598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ Криму;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. – рф;

9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької обл. – рф.;

20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей: 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 18 крилатих ракет Х-101 - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях", - ідеться у зведенні.

У ПС ЗСУ вказали, що повітряна атака триває, протиповітряна оборона продовжує бойову роботу із знищення ворожих цілей. "Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!" - закликали у Повітряних силах.

"Чергова жорстока атака росії, чергові жертви серед мирного населення, серед загиблих – діти. Висловлюємо щирі співчуття близьким, хто втратив рідних. російські військові злочинці обов’язково будуть покарані", - наголосили у ПС ЗСУ.

Кількість постраждалих від російської атаки на Київ зросла: нові кадри наслідків