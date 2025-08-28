563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»

РФ выпустила ночью по Украине 598 дронов и 31 ракету, в том числе два "Кинжала", сбито или подавлено 563 беспилотника и 26 ракет, в том числе один "Кинжал", сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 августа (с 19.30 27 августа) противник нанес массированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования, всего – 629 средств воздушного нападения:

598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ Крыма;

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской обл. – РФ;

9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской обл. – РФ.;

20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. – РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 589 воздушных целей: 563 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов; 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23; 18 крылатых ракет Х-101 - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 13 локациях, падение сбитых (обломки) на 26 локациях", - говорится в сводке.

В ВС ВСУ указали, что воздушная атака продолжается, противовоздушная оборона продолжает боевую работу по уничтожению вражеских целей. "Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях!" - призвали в Воздушных силах.

"Очередная жестокая атака России, очередные жертвы среди мирного населения, среди погибших – дети. Выражаем искренние соболезнования близким, кто потерял родных. Российские военные преступники обязательно будут наказаны", - подчеркнули в ВС ВСУ.

