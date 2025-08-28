$41.400.03
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
04:08 • 11438 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 47617 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 30752 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 54734 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 142786 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 85268 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 52760 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 65662 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 51817 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Россия совершила массированную ночную атаку на Украину, применив 598 дронов и 31 ракету, включая два «Кинжала». Украинская ПВО сбила 563 беспилотника и 26 ракет, в том числе один «Кинжал».

563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»

РФ выпустила ночью по Украине 598 дронов и 31 ракету, в том числе два "Кинжала", сбито или подавлено 563 беспилотника и 26 ракет, в том числе один "Кинжал", сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 августа (с 19.30 27 августа) противник нанес массированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования, всего – 629 средств воздушного нападения:

  • 598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ Крыма;
    • 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской обл. – РФ;
      • 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской обл. – РФ.;
        • 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. – РФ.

          Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

          По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 589 воздушных целей: 563 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов; 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23; 18 крылатых ракет Х-101

          - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

          "Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 13 локациях, падение сбитых (обломки) на 26 локациях", - говорится в сводке.

          В ВС ВСУ указали, что воздушная атака продолжается, противовоздушная оборона продолжает боевую работу по уничтожению вражеских целей. "Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях!" - призвали в Воздушных силах.

          "Очередная жестокая атака России, очередные жертвы среди мирного населения, среди погибших – дети. Выражаем искренние соболезнования близким, кто потерял родных. Российские военные преступники обязательно будут наказаны", - подчеркнули в ВС ВСУ.

          Число пострадавших от российской атаки на Киев возросло: новые кадры последствий28.08.25, 08:47 • 5474 просмотра

          Юлия Шрамко

