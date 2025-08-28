Число пострадавших от российской атаки на Киев возросло: новые кадры последствий

$41.400.03
48.270.21
ukenru
06:36 • 886 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
04:08 • 12233 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 48558 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 31557 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 55615 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 143938 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 85715 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 53009 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 65842 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 51921 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
80%
755мм
Популярные новости
В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева27 августа, 20:53 • 36696 просмотра
Германия выдала ордера на арест шести украинцев по делу об атаке на «Северные потоки»27 августа, 22:32 • 29086 просмотра
Си Цзиньпин провел самую масштабную за полвека «чистку» среди генералов КНР27 августа, 23:52 • 12252 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: четверо погибших, десятки раненых, среди них дети, многочисленные пожары и разрушения28 августа, 00:34 • 27889 просмотра
Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известноVideo01:25 • 20114 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 71502 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 72953 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 143937 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 138989 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 99859 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Андрей Пышный
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Китай
Соединённые Штаты
Одесса
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 50114 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 84186 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 88060 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 85851 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 119158 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Нефть марки Brent
Ту-95
Х-101
МиГ-31

Число пострадавших от российской атаки на Киев возросло: новые кадры последствий

Киев • УНН

 • 5718 просмотра

Число пострадавших от российской атаки на Киев возросло до 45 человек. По данным ГСЧС, известно о 6 погибших.

Число пострадавших от российской атаки на Киев возросло: новые кадры последствий

В Киеве в результате атаки российских войск в ночь на 28 августа уже известно о 45 пострадавших, сообщили в КГГА. ГСЧС подтверждает шесть погибших, пишет УНН.

По состоянию на 08:30 количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до 45 человек. Информация обновляется

- сообщили в КГГА.

По данным ГСЧС, до 6 человек возросло количество жертв удара рф по столице.

"Киев: до 6 человек возросло количество погибших в результате российского удара по столице", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщается, продолжается ликвидация последствий обстрела на всех локациях. Возникли многочисленные пожары и разрушения жилых многоэтажек, частных домов, детского сада, почты, университета, офисных и административных зданий, гаражей и складских помещений. Работают спасатели и все службы города.

Ночной российский удар унес жизни 8 человек, среди них ребенок: Зеленский отреагировал на атаку рф28.08.25, 08:16 • 2016 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Киев