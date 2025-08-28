Число пострадавших от российской атаки на Киев возросло: новые кадры последствий

В Киеве в результате атаки российских войск в ночь на 28 августа уже известно о 45 пострадавших, сообщили в КГГА. ГСЧС подтверждает шесть погибших, пишет УНН.

По состоянию на 08:30 количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до 45 человек. Информация обновляется - сообщили в КГГА.

По данным ГСЧС, до 6 человек возросло количество жертв удара рф по столице.

"Киев: до 6 человек возросло количество погибших в результате российского удара по столице", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщается, продолжается ликвидация последствий обстрела на всех локациях. Возникли многочисленные пожары и разрушения жилых многоэтажек, частных домов, детского сада, почты, университета, офисных и административных зданий, гаражей и складских помещений. Работают спасатели и все службы города.

