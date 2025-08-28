Кількість постраждалих від російської атаки на Київ зросла: нові кадри наслідків

$41.400.03
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 44272 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 28269 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 51636 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 137356 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 83371 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 51411 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 65096 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 51444 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 48259 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
Головна
Мережею шириться фото БпЛА "Гербера", який впав поблизу житлових будинків Києва 27 серпня, 20:53 • 33200 перегляди
Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки" 27 серпня, 22:32 • 24913 перегляди
Сі Цзіньпінь провів наймасштабнішу за пів століття "чистку" серед генералів КНР27 серпня, 23:52 • 9890 перегляди
Масована атака рф на Київ: четверо загиблих, десятки поранених, серед них діти, численні пожежі та руйнування00:34 • 25105 перегляди
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo01:25 • 17501 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 66757 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 68169 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 137331 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 135287 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 135495 перегляди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Андрій Пишний
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Китай
Одеса
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 46594 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 81942 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 85904 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 83922 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 117289 перегляди
Х-47М2 «Кинджал»
Brent
Ту-95
Х-101
МіГ-31

Кількість постраждалих від російської атаки на Київ зросла: нові кадри наслідків

Київ • УНН

 • 4714 перегляди

Кількість постраждалих від російської атаки на Київ зросла до 45 осіб. За даними ДСНС, відомо про 6 загиблих.

Кількість постраждалих від російської атаки на Київ зросла: нові кадри наслідків

У Києві внаслідок атаки російських військ у ніч на 28 серпня уже відомо про 45 постраждалих, повідомили у КМДА. ДСНС підтверджує шість загиблих, пише УНН.

Станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб. Інформація оновлюється

- повідомили у КМДА.

За даними ДСНС, до 6 людей зросла кількість жертв удару рф столиці.

"Київ: до 6 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару столиці", - повідомили у ДСНС.

Як повідомляється, триває ліквідація наслідків обстрілу на всіх локаціях. Виникли численні пожежі та руйнації житлових багатоповерхівок, приватних будинків, садочку, пошти, університету, офісних та адмінбудівель, гаражів та складських приміщень. Працюють рятувальники та всі служби міста.

Нічний російський удар забрав життя 8 людей, серед них дитина: Зеленський відреагував на атаку рф28.08.25, 08:16 • 1524 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
Київ