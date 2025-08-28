Кількість постраждалих від російської атаки на Київ зросла: нові кадри наслідків

У Києві внаслідок атаки російських військ у ніч на 28 серпня уже відомо про 45 постраждалих, повідомили у КМДА. ДСНС підтверджує шість загиблих, пише УНН.

Станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб. Інформація оновлюється - повідомили у КМДА.

За даними ДСНС, до 6 людей зросла кількість жертв удару рф столиці.

"Київ: до 6 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару столиці", - повідомили у ДСНС.

Як повідомляється, триває ліквідація наслідків обстрілу на всіх локаціях. Виникли численні пожежі та руйнації житлових багатоповерхівок, приватних будинків, садочку, пошти, університету, офісних та адмінбудівель, гаражів та складських приміщень. Працюють рятувальники та всі служби міста.

