Ночной российский удар унес жизни 8 человек, среди них ребенок: Зеленский отреагировал на атаку рф

Очередной массированный удар рф унес жизни 8 человек, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на ночную вражескую атаку, пишет УНН.

Сейчас в Киеве продолжается разбор завалов обычного жилого дома после российского удара. Очередной массированный удар против наших городов и громад. Снова убийства. Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким. Люди до сих пор могут быть под завалами. Десятки раненых - написал Зеленский в соцсетях.

"Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии. россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это означает, что россия до сих пор не боится последствий. россия до сих пор пользуется тем, что по крайней мере часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для путина", - отметил Президент.

И указал: "Мы ожидаем реакции Китая на то, что происходит. Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за россии. Мы ожидаем реакции Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что-либо. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции".

"И уж точно время новых жестких санкций против россии за все, что она делает. Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны. Вечная память всем жертвам россии!" - указал Зеленский.

Дополнение

По данным мэра Киева Виталия Кличко, "38 человек пострадали в результате атаки врага на столицу. 30 из них госпитализировали в столичные больницы".

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева: известно о 4 погибших и более 30 раненых - МВД