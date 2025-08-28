Ночной российский удар унес жизни 8 человек, среди них ребенок: Зеленский отреагировал на атаку рф

$41.400.03
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 41014 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 26203 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 49413 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 133537 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 82268 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 50594 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 64772 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 51229 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 48120 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 64263 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 65658 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 133563 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 133388 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 99265 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 44550 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 80252 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 84348 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 82462 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 115858 просмотра
Ночной российский удар унес жизни 8 человек, среди них ребенок: Зеленский отреагировал на атаку рф

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 8 погибших, включая ребенка, в результате массированного российского удара. Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что 38 человек пострадали, 30 из них госпитализированы.

Ночной российский удар унес жизни 8 человек, среди них ребенок: Зеленский отреагировал на атаку рф

Очередной массированный удар рф унес жизни 8 человек, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на ночную вражескую атаку, пишет УНН.

Сейчас в Киеве продолжается разбор завалов обычного жилого дома после российского удара. Очередной массированный удар против наших городов и громад. Снова убийства. Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким. Люди до сих пор могут быть под завалами. Десятки раненых

- написал Зеленский в соцсетях.

"Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии. россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это означает, что россия до сих пор не боится последствий. россия до сих пор пользуется тем, что по крайней мере часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для путина", - отметил Президент.

И указал: "Мы ожидаем реакции Китая на то, что происходит. Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за россии. Мы ожидаем реакции Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что-либо. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции".

"И уж точно время новых жестких санкций против россии за все, что она делает. Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны. Вечная память всем жертвам россии!" - указал Зеленский.

Дополнение

По данным мэра Киева Виталия Кличко, "38 человек пострадали в результате атаки врага на столицу. 30 из них госпитализировали в столичные больницы".

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева: известно о 4 погибших и более 30 раненых - МВД28.08.25, 07:57 • 1582 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Виталий Кличко
Китай
Владимир Зеленский
Венгрия
Киев