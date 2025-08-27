Єрмак і Умєров у п’ятницю говоритимуть із командою Трампа про гарантії безпеки

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров у п’ятницю, 29 серпня, говоритимуть із командою президента США Дональда Трампа про гарантії безпеки для України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Вчора Андрій Єрмак і Рустем Умєров були на зустрічах у Катарі, зокрема щодо посередництва. Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії. Я дякую за підтримку. Завтра – зустрічі у Швейцарії. У п’ятницю – Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк, зустрічі з командою Президента Трампа. Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій – військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що наразі основне завдання - прискоритись максимально, щоб це було важелем впливу на росію.

"Росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для росії, якщо війна буде продовжуватись", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня зустрінеться з українською делегацією в США, у той час, як союзники обговорюють можливі гарантії безпеки для України.