Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
15:38 • 13538 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
12:47 • 79131 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 55251 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 29929 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 51037 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 43029 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 44158 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 108248 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 112849 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Єрмак і Умєров у п’ятницю говоритимуть із командою Трампа про гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Керівник ОП Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров 29 серпня проведуть переговори з командою Дональда Трампа. Обговорюватимуться військові, політичні та економічні компоненти гарантій безпеки для України.

Єрмак і Умєров у п’ятницю говоритимуть із командою Трампа про гарантії безпеки

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров у п’ятницю, 29 серпня, говоритимуть із командою президента США Дональда Трампа про гарантії безпеки для України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Вчора Андрій Єрмак і Рустем Умєров були на зустрічах у Катарі, зокрема щодо посередництва. Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії. Я дякую за підтримку. Завтра – зустрічі у Швейцарії. У п’ятницю – Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк, зустрічі з командою Президента Трампа. Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій – військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що наразі основне завдання - прискоритись максимально, щоб це було важелем впливу на росію.

"Росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для росії, якщо війна буде продовжуватись", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня зустрінеться з українською делегацією в США, у той час, як союзники обговорюють можливі гарантії безпеки для України.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Рустем Умєров
Швейцарія
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Андрій Єрмак
Саудівська Аравія
Катар
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки