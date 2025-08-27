$41.400.03
17:11
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
15:38
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12
Ермак и Умеров в пятницу будут говорить с командой Трампа о гарантиях безопасности

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Руководитель ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров 29 августа проведут переговоры с командой Дональда Трампа. Будут обсуждаться военные, политические и экономические компоненты гарантий безопасности для Украины.

Ермак и Умеров в пятницу будут говорить с командой Трампа о гарантиях безопасности

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в пятницу, 29 августа, будут говорить с командой президента США Дональда Трампа о гарантиях безопасности для Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

"Вчера Андрей Ермак и Рустем Умеров были на встречах в Катаре, в частности по посредничеству. Сегодня были встречи в Саудовской Аравии. Я благодарю за поддержку. Завтра – встречи в Швейцарии. В пятницу – Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой Президента Трампа. Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности – военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас основная задача - максимально ускориться, чтобы это было рычагом влияния на Россию.

"Россияне должны видеть, насколько серьезно мир настроен и насколько плохими будут последствия для России, если война будет продолжаться", - добавил Зеленский.

Напомним

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф на этой неделе встретится с украинской делегацией в США, в то время как союзники обсуждают возможные гарантии безопасности для Украины.

Павел Башинский

