Ермак и Умеров в пятницу будут говорить с командой Трампа о гарантиях безопасности

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в пятницу, 29 августа, будут говорить с командой президента США Дональда Трампа о гарантиях безопасности для Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

"Вчера Андрей Ермак и Рустем Умеров были на встречах в Катаре, в частности по посредничеству. Сегодня были встречи в Саудовской Аравии. Я благодарю за поддержку. Завтра – встречи в Швейцарии. В пятницу – Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой Президента Трампа. Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности – военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас основная задача - максимально ускориться, чтобы это было рычагом влияния на Россию.

"Россияне должны видеть, насколько серьезно мир настроен и насколько плохими будут последствия для России, если война будет продолжаться", - добавил Зеленский.

Напомним

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф на этой неделе встретится с украинской делегацией в США, в то время как союзники обсуждают возможные гарантии безопасности для Украины.