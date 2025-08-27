Єрмак та Умєров відправляються на переговори з Віткоффом цього тижня - Bloomberg

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня зустрінеться з українською делегацією в США, у той час, як союзники обговорюють можливі гарантії безпеки для України, з посиланням на джерело, знайоме з планами, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

До складу української делегації увійдуть керівник Офісу Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров, повідомило джерело на умовах анонімності.

Україна та США цього тижня готують зустріч щодо ймовірних переговорів з рф - Зеленський

За словами співрозмовника, порядок денний візиту до України може бути зосереджений на гарантіях безпеки та майбутній двосторонній зустрічі Зеленського з главою кремля володимиром путіним.

Делегація України відправиться на зустріч на тлі інтенсивних дискусій після зустрічі Зеленського, президента США та європейських лідерів у Білому домі 18 серпня. Поки Трамп наполягає на якнайшвидшому укладанні угоди між Києвом та москвою про припинення війни, прихильники України зосереджені на визначенні гарантій безпеки, які вони можуть надати, щоб гарантувати виконання будь-якої угоди, яка була б досягнута з путіним.

Як пише видання, спроба Трампа покласти край повномасштабному вторгненню росії, яке триває вже четвертий рік, не дала жодних результатів, попри зустріч з путіним на Алясці на початку цього місяця. На тлі того, як москва продовжує свої атаки на Україну, Трамп наполягає на зустрічі російських та українських лідерів.

Білий дім раніше заявляв, що, на його думку, путін погодився на зустріч із Зеленським і що планування зустрічі вже ведеться, хоча кремль не підтверджував жодних подібних зобов'язань.

Хоча путін був би готовий зустрітися із Зеленським, коли буде розроблено порядок денний саміту, "цей порядок денний абсолютно не готовий", заявив міністр закордонних справ росії сергій лавров в інтерв'ю NBC минулого тижня.

Зустріч путіна та Зеленського можлива - лавров пояснив необхідні умови

Трамп попередив про "економічну війну", якщо йому не вдасться переконати путіна та Зеленського припинити війну, заявивши, що він має на увазі "дуже серйозні" наслідки у разі продовження бойових дій.

"Це буде погано для росії, і я цього не хочу", - заявив Трамп у вівторок у Білому домі, відповідаючи на запитання, чи встановить він дедлайн для згоди путіна на двосторонні переговори під загрозою посилення санкцій.

У своєму відеозверненні у вівторок Зеленський оголосив, що Україна докладе нових дипломатичних зусиль для встановлення контактів з країнами, які потенційно здатні прийняти мирні переговори з росією.

Це може бути Туреччина, країни Перської затоки або деякі європейські країни, сказав Зеленський, який неодноразово підтверджував свою готовність до зустрічі з путіним. Єрмак та Умєров відвідали Катар того ж дня.

"З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити", - заявив Зеленський. "Надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу – передусім від Сполучених Штатів Америки, – щоб тиснути на росію. Потрібні нові кроки, новий тиск: санкції, тарифи – усе це має бути на столі".