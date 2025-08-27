Ермак и Умеров отправляются на переговоры с Виткоффом на этой неделе - Bloomberg

$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 16723 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 15519 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
12:09 • 4638 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 16293 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 17443 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 24967 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 64759 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 62665 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 108163 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 77051 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.5м/с
37%
751мм
Популярные новости
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине27 августа, 05:54 • 38433 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters27 августа, 06:24 • 36383 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 44432 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 21870 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 20630 просмотра
публикации
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 16750 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 64789 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 80010 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 76912 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 158062 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Алексей Гончаренко
Стив Уиткофф
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Румыния
Аляска
Реклама
УНН Lite
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 10526 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 20716 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 21978 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 44656 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 29219 просмотра
Актуальное
Facebook
Нефть
COVID-19
SpaceX Starship
Financial Times

Ермак и Умеров отправляются на переговоры с Виткоффом на этой неделе - Bloomberg

Киев • УНН

 • 440 просмотра

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф встретится с украинской делегацией в США. Будут обсуждаться возможные гарантии безопасности для Украины и предстоящая встреча Зеленского с Путиным.

Ермак и Умеров отправляются на переговоры с Виткоффом на этой неделе - Bloomberg

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на этой неделе встретится с украинской делегацией в США, в то время как союзники обсуждают возможные гарантии безопасности для Украины, со ссылкой на источник, знакомый с планами, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В состав украинской делегации войдут руководитель Офиса Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, сообщил источник на условиях анонимности.

Украина и США на этой неделе готовят встречу по вероятным переговорам с рф - Зеленский25.08.25, 13:57 • 4266 просмотров

По словам собеседника, повестка дня визита в Украину может быть сосредоточена на гарантиях безопасности и предстоящей двусторонней встрече Зеленского с главой кремля владимиром путиным.

Делегация Украины отправится на встречу на фоне интенсивных дискуссий после встречи Зеленского, президента США и европейских лидеров в Белом доме 18 августа. Пока Трамп настаивает на скорейшем заключении соглашения между Киевом и москвой о прекращении войны, сторонники Украины сосредоточены на определении гарантий безопасности, которые они могут предоставить, чтобы гарантировать выполнение любого соглашения, которое было бы достигнуто с путиным.

Как пишет издание, попытка Трампа положить конец полномасштабному вторжению россии, которое продолжается уже четвертый год, не дала никаких результатов, несмотря на встречу с путиным на Аляске в начале этого месяца. На фоне того, как москва продолжает свои атаки на Украину, Трамп настаивает на встрече российских и украинских лидеров.

Белый дом ранее заявлял, что, по его мнению, путин согласился на встречу с Зеленским и что планирование встречи уже ведется, хотя кремль не подтверждал никаких подобных обязательств.

Хотя путин был бы готов встретиться с Зеленским, когда будет разработан порядок дня саммита, "этот порядок дня абсолютно не готов", заявил министр иностранных дел россии сергей лавров в интервью NBC на прошлой неделе.

Встреча Путина и Зеленского возможна – Лавров объяснил необходимые условия21.08.25, 14:33 • 3049 просмотров

Трамп предупредил об "экономической войне", если ему не удастся убедить путина и Зеленского прекратить войну, заявив, что он имеет в виду "очень серьезные" последствия в случае продолжения боевых действий.

"Это будет плохо для россии, и я этого не хочу", - заявил Трамп во вторник в Белом доме, отвечая на вопрос, установит ли он дедлайн для согласия путина на двусторонние переговоры под угрозой усиления санкций.

В своем видеообращении во вторник Зеленский объявил, что Украина приложит новые дипломатические усилия для установления контактов со странами, которые потенциально способны принять мирные переговоры с россией.

Это может быть Турция, страны Персидского залива или некоторые европейские страны, сказал Зеленский, который неоднократно подтверждал свою готовность к встрече с путиным. Ермак и Умеров посетили Катар в тот же день.

"С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы войну закончить, - заявил Зеленский. - В дальнейшем все будет зависеть исключительно от воли лидеров мира – прежде всего от Соединенных Штатов Америки, – чтобы давить на россию. Нужны новые шаги, новое давление: санкции, тарифы – все это должно быть на столе".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Офис Президента Украины
Белый дом
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Катар
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Киев