Ермак и Умеров отправляются на переговоры с Виткоффом на этой неделе - Bloomberg

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на этой неделе встретится с украинской делегацией в США, в то время как союзники обсуждают возможные гарантии безопасности для Украины, со ссылкой на источник, знакомый с планами, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В состав украинской делегации войдут руководитель Офиса Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, сообщил источник на условиях анонимности.

Украина и США на этой неделе готовят встречу по вероятным переговорам с рф - Зеленский

По словам собеседника, повестка дня визита в Украину может быть сосредоточена на гарантиях безопасности и предстоящей двусторонней встрече Зеленского с главой кремля владимиром путиным.

Делегация Украины отправится на встречу на фоне интенсивных дискуссий после встречи Зеленского, президента США и европейских лидеров в Белом доме 18 августа. Пока Трамп настаивает на скорейшем заключении соглашения между Киевом и москвой о прекращении войны, сторонники Украины сосредоточены на определении гарантий безопасности, которые они могут предоставить, чтобы гарантировать выполнение любого соглашения, которое было бы достигнуто с путиным.

Как пишет издание, попытка Трампа положить конец полномасштабному вторжению россии, которое продолжается уже четвертый год, не дала никаких результатов, несмотря на встречу с путиным на Аляске в начале этого месяца. На фоне того, как москва продолжает свои атаки на Украину, Трамп настаивает на встрече российских и украинских лидеров.

Белый дом ранее заявлял, что, по его мнению, путин согласился на встречу с Зеленским и что планирование встречи уже ведется, хотя кремль не подтверждал никаких подобных обязательств.

Хотя путин был бы готов встретиться с Зеленским, когда будет разработан порядок дня саммита, "этот порядок дня абсолютно не готов", заявил министр иностранных дел россии сергей лавров в интервью NBC на прошлой неделе.

Встреча Путина и Зеленского возможна – Лавров объяснил необходимые условия

Трамп предупредил об "экономической войне", если ему не удастся убедить путина и Зеленского прекратить войну, заявив, что он имеет в виду "очень серьезные" последствия в случае продолжения боевых действий.

"Это будет плохо для россии, и я этого не хочу", - заявил Трамп во вторник в Белом доме, отвечая на вопрос, установит ли он дедлайн для согласия путина на двусторонние переговоры под угрозой усиления санкций.

В своем видеообращении во вторник Зеленский объявил, что Украина приложит новые дипломатические усилия для установления контактов со странами, которые потенциально способны принять мирные переговоры с россией.

Это может быть Турция, страны Персидского залива или некоторые европейские страны, сказал Зеленский, который неоднократно подтверждал свою готовность к встрече с путиным. Ермак и Умеров посетили Катар в тот же день.

"С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы войну закончить, - заявил Зеленский. - В дальнейшем все будет зависеть исключительно от воли лидеров мира – прежде всего от Соединенных Штатов Америки, – чтобы давить на россию. Нужны новые шаги, новое давление: санкции, тарифы – все это должно быть на столе".