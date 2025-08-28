$41.320.08
Эксклюзив
07:27
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
04:08
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12
У Ермака заявили, что ночная атака РФ — это ответ Путина на международные усилия по миру

Киев • УНН

 700 просмотра

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил, что ночная атака РФ является ответом Путина на международные усилия по миру. Украина хочет, чтобы мир не молчал.

У Ермака заявили, что ночная атака РФ — это ответ Путина на международные усилия по миру

Сегодняшняя вражеская атака на Украину — это ответ российского диктатора Владимира Путина на все международные усилия, в частности, Дональда Трампа по достижению мира.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква во время выступления на IV Международном форуме Экспертной сети Международной Крымской платформы, передает УНН.

То, что произошло сегодня ночью, это ответ лидера страны агрессора на все международные усилия, которые прилагались в последнее время Президентом Украины, президентом США, президентом Франции, другими европейскими лидерами для того, чтобы принести настоящий длительный мир в Украине. Сегодня мы фактически получили ответ, который не является неожиданным, но является не менее циничным. Это означает, что мы должны услышать четкую реакцию мира

- сказал Жовква.

Он подчеркнул, что Украина хочет, чтобы мир не молчал. Дополнение: РФ выпустила ночью по Украине 598 дронов и 31 ракету, в том числе два "Кинжала", сбито или подавлено 563 беспилотника и 26 ракет, в том числе один "Кинжал".

На днях спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Стив Виткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы выразил желание завершить войну против Украины.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в пятницу, 29 августа, будут говорить с командой президента США Дональда Трампа о гарантиях безопасности для Украины

Анна Мурашко

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Х-47М2 "Кинжал"
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Франция
Соединённые Штаты
Украина