У Ермака заявили, что ночная атака РФ — это ответ Путина на международные усилия по миру

Сегодняшняя вражеская атака на Украину — это ответ российского диктатора Владимира Путина на все международные усилия, в частности, Дональда Трампа по достижению мира.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква во время выступления на IV Международном форуме Экспертной сети Международной Крымской платформы, передает УНН.

То, что произошло сегодня ночью, это ответ лидера страны агрессора на все международные усилия, которые прилагались в последнее время Президентом Украины, президентом США, президентом Франции, другими европейскими лидерами для того, чтобы принести настоящий длительный мир в Украине. Сегодня мы фактически получили ответ, который не является неожиданным, но является не менее циничным. Это означает, что мы должны услышать четкую реакцию мира - сказал Жовква.

Он подчеркнул, что Украина хочет, чтобы мир не молчал. Дополнение: РФ выпустила ночью по Украине 598 дронов и 31 ракету, в том числе два "Кинжала", сбито или подавлено 563 беспилотника и 26 ракет, в том числе один "Кинжал".

На днях спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Стив Виткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы выразил желание завершить войну против Украины.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в пятницу, 29 августа, будут говорить с командой президента США Дональда Трампа о гарантиях безопасности для Украины.