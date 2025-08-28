Агресія рф проти України практично переросла у війну на виснаження - Міноборони 28 серпня 2025

російська агресія проти України вже практично переросла у війну на виснаження. рф сподівається на те, що вона досягне у війні на виснаження успіху. Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час Міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи, передає УНН.

Деталі

російська агресія вже практично проти України переросла у війну на виснаження. російська федерація розуміючи те, що в неї більше ресурсів, починаючи від людських, фінансових, та має підтримку ряду країн, може вести дану війну. рф сподівається на те, що вона досягне у війні на виснаження успіху - заявив Гаврилюк.

Доповнення

В Офісі Президента заявили, що сьогоднішня ворожа атака по Україні - це відповідь російського диктатора володимира путіна на всі міжнародні зусилля, зокрема, Дональда Трампа щодо досягнення миру.