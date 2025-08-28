$41.320.08
"На 10-15 років є розуміння, як рухатися": Україна має бачення, як повернути всі ТОТ - Міноборони

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Україна має бачення повернення всіх тимчасово окупованих територій. Київ разом з партнерами моделював військові ситуації на 10-15 років вперед.

"На 10-15 років є розуміння, як рухатися": Україна має бачення, як повернути всі ТОТ - Міноборони

В України є бачення, як повернути всі тимчасово окуповані території назад. Київ разом з партнерами моделювали військові ситуації й на 10-15 років вперед є розуміння, як рухатися та розвиватися. Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час Міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи, передає УНН.

Деталі

Окрім українців для України ніхто ніяких проблемних питань не вирішить. Нас можуть підтримувати у вирішення наших проблем, але ніхто не піде на фронт воювати, крім українців

- сказав Гаврилюк.

Також він прокоментував ситуацію в Чорному морі.

Що стосується переваги в Чорному морі, давайте, спустимось на землю й будемо реалістами, перевагу у Чорному морі треба здобути й утримувати. А деякі тимчасові вилазки для того, щоб знищувати деякі плавсудна, які вже довгий час ніхто (не здійснює – ред.) , ніхто нічого не знищує, тому що росіяни вжили відповідних заходів. Ми повинні розуміти, що Крим на сьогодні перетворився в колосальну потужну військову базу росії

- заявив Гаврилюк.

Він наголосив, що в Криму знаходиться шалена кількість військових.

У нас є напрямки, є бачення, як повернути всі тимчасово окуповані території назад до складу України. Ми разом з партнерами, разом з британцями, американцями проводили ряд військових ігор, моделювали військові ситуації й на 10-15 років вперед в нас є бачення, як нам рухатися та розвиватися

- розповів Гаврилюк.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський чітко окреслив позицію України щодо так званого "обміну територіями". Він наголосив: жодних компромісів на рахунок українських земель бути не може, а історія боротьби доводить - Донбас, Крим та інші окуповані регіони є невід’ємною частиною держави.

Анна Мурашко

