Ексклюзив
15:40 • 26 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 7568 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 22025 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 14409 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 29234 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 73837 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 100470 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 93736 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 112598 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 81573 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк пояснив економічне та військово-політичне значення Криму для України. Він зазначив, що військове повернення півострова ускладнене через ресурсну перевагу росії та її союзників.

Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом

Тимчасово окупований Крим має для України велике значення в економічному та військово-політичному сенсі. Військовим шляхом його повернути складно, адже росія разом з країнами, які її підтримують, переважає у ресурсному відношенні Київ. Про це заявив журналісту УНН перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Стратегічне значення Криму для України

Крим – це півострів, який має стратегічне значення щодо володіння перевагою, особливо в Чорноморському та Азовському регіоні. Тому Крим має велике значення, як в економічному, так й у військово-політичному сенсі для України. Для росії в тому числі

- заявив Гаврилюк.

Гаврилюк прокоментував можливість повернення Криму військовим шляхом.

Військовим шляхом складно у зв’язку з тим, що росія разом з тими країнами, які її підтримують, переважає у ресурсному відношенні Україну. Тому питання повернення Криму лежить, як у військовій площині, так й в політичній. Якщо точніше, то більше в дипломатичній площині

- сказав Гаврилюк.

Постійна Представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко журналісту УНН також прокоментувала питання повернення Криму.

Насправді звільнення всіх тимчасово окупованих територій, тут не тільки про Крим, а й про інші ТОТ, це запорука безпеки та стабільності. Тому що насправді те, що росія зробила з Кримом, це збудувала військову базу звідки почала повномасштабне вторгнення на територію України. Це означає, що залишити ці території в тому статусі, або в тому форматі в якому вони зараз є, це просто призупинення, замороження певне, але це не ліквідація причин й не превентивний захід від того, що буде потім

- сказала Куришко УНН.

Ситуація на окупованих територіях, зокрема в Криму

За її словами, наразі росія на окупованих територіях проводить мілітаризацію людей, ув’язнення людей з проукраїнською позицією.

На даний момент цілком очевидно, що те, що рф робить на ТОТ – це закладання на майбутнє – мілітаризація людей, які там проживають, примусове видворення, ув’язнення тих людей, які мають проукраїнську позицію. Нова колонізація тимчасово окупованих територій громадянами рф. Все, як раз вказує на те, що росія буде використовувати у майбутньому ці території для війни та дестабілізації ситуації не тільки в Україні, але й у Європі

- йдеться у повідомленні.

З військового погляду відвоювати Крим набагато легше, ніж Донбас – Буданов07.08.24, 12:48 • 114830 переглядiв

Доповнення

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявляв, що Крим на сьогодні перетворився в колосальну потужну військову базу росії. 

Також він закликав спуститися на землю й бути реалістами щодо переваги в Чорному морі, адже її потрібно здобути й утримувати.

"А деякі тимчасові вилазки для того, щоб знищувати деякі плавсудна, які вже довгий час ніхто (не здійснює – ред.) , ніхто нічого не знищує, тому що росіяни вжили відповідних заходів", - заявив Гаврилюк.

Плетенчук: росіяни завдали удару по кораблю ВМС України, є загиблий28.08.25, 15:11 • 9238 переглядiв

Президент Володимир Зеленський чітко окреслив позицію України щодо так званого "обміну територіями". Він наголосив: жодних компромісів на рахунок українських земель бути не може, а історія боротьби доводить – Донбас, Крим та інші окуповані регіони є невід’ємною частиною держави.

У 2023 році тодішній секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що звільнення окупованого Криму скоріш за все буде відбуватися військовим шляхом. Якщо Україна не буде мати на півострові свого військового флоту, то держава буде перебувати у вкрай складному стані з точки зору безпеки постійно.

Анна Мурашко

