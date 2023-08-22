Звільнення Криму скоріш за все буде відбуватися військовим шляхом - Данілов

Цитата

«Для нас Крим є частиною нашої території. Ми маємо звільнити (Крим – ред.) Більше того, ми його будемо звільняти. Скоріш за все – це буде відбуватися військовим шляхом, якщо країна-агресор до цього часу не втямить, що їй потрібно піти з нашої території. Іншого варіанту у нас немає», - сказав Данілов.

Він зазначив, що будь-який інший випадок щодо Криму означає консервацію ситуації, передача війни нащадкам, тому що рф маючи Крим в підпорядкуванні ніколи не заспокоїться.

«Тільки вигнавши її (рф - ред.) з Криму, посунувши її в Азовському морі ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії нашої безпеки на певний проміжок часу, іншого варіанту просто бути не може…Якщо ми не будемо мати в Криму свого військового флоту, то майте на увазі, що ми будемо знаходитися в край складному стані з точки зору безпеки постійно. Тому нам потрібно звільнити Крим, наше Азовське море», - розповів Данілов.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що деокупація тимчасово окупованого Криму є безальтернативною.

В кінці липня голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов запевнив, що звільнення Кримського півострова від окупантів варто очікувати “скоро”.