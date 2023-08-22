Звільнення Криму скоріш за все буде відбуватися військовим шляхом - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Звільнення окупованого Криму скоріш за все буде відбуватися військовим шляхом. Якщо Україна не буде мати на півострові свого військового флоту, то держава буде перебувати у вкрай складному стані з точки зору безпеки постійно. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на заході присвяченому передню саміту, передає кореспондент УНН.
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«Для нас Крим є частиною нашої території. Ми маємо звільнити (Крим – ред.) Більше того, ми його будемо звільняти. Скоріш за все – це буде відбуватися військовим шляхом, якщо країна-агресор до цього часу не втямить, що їй потрібно піти з нашої території. Іншого варіанту у нас немає», - сказав Данілов.
Він зазначив, що будь-який інший випадок щодо Криму означає консервацію ситуації, передача війни нащадкам, тому що рф маючи Крим в підпорядкуванні ніколи не заспокоїться.
«Тільки вигнавши її (рф - ред.) з Криму, посунувши її в Азовському морі ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії нашої безпеки на певний проміжок часу, іншого варіанту просто бути не може…Якщо ми не будемо мати в Криму свого військового флоту, то майте на увазі, що ми будемо знаходитися в край складному стані з точки зору безпеки постійно. Тому нам потрібно звільнити Крим, наше Азовське море», - розповів Данілов.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що деокупація тимчасово окупованого Криму є безальтернативною.
В кінці липня голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов запевнив, що звільнення Кримського півострова від окупантів варто очікувати “скоро”.