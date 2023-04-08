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Деокупація Криму є безальтернативною - Зеленський

Деокупація Криму є безальтернативною - Зеленський

Київ • УНН

 • 1566904 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що деокупація тимчасово окупованого Криму є безальтернативною. Про це він сказав перед іфтаром напередодні, пише УНН.

Цитата

"На жаль, на землі Криму зараз, під російським триколором, панує зло, приниження, репресії, вбивства, війна... Але там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає й перемога – перемога над цим злом. Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а й для всього світу", – наголосив Зеленський, якого цитує ОП.

Деталі

За його словами, поважаючи територіальну цілісність усіх держав світу, Україна очікує поваги й до своєї територіальної цілісності – від Полісся до узбережжя Чорного та Азовського морів, – адже кожна наша людина заслуговує жити вільно.

«Ми повернемося в Крим. І тоді у світ повернеться спокій, бо агресор програє. Все інше може тільки розпалити жагу росії воювати. Нехай же агресор відчуває на собі, що нікому не дозволено ламати життя народів і обкрадати народи, нікому не дозволено ширити світом зло, руїни. Перемога нашої держави, кожного з нас, перемога України означатиме перемогу життя – життя всіх нас, всіх українців, абсолютно всіх конфесій, різного походження, але з однією мрією і однією вірою – вірою в добро», – сказав Президент.

Нагадаємо

Financial Times повідомило з посиланням на слова заступника керівника Офісу Президента Андрія Сибіги, що Україна готова обговорювати з росією питання тимчасово окупованого Криму, якщо українські військові досягнуть межі півострова. Видання назвало такі коментарі "найбільш відвертою заявою" про зацікавленість Києва в переговорах з квітня 2022 року.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга згодом заявив, що Україна не піде на жодні територіальні компроміси, після досягнення стратегічних цілей потенційно може відкриватися дипломатична сторінка про повернення Криму.

Українські Національні Новини

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