В Офісі Президента назвали умови для переговорів щодо Криму - FT

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"Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми опинимося на адмінмежі з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання", - сказав Сибіга, як зауважує видання, нібито маючи на увазі запланований контрнаступ.

Він додав: "Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення Криму нашою армією".

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Зазначається, що зауваження Сибіги можуть "заспокоїти" тих західних чиновників, які скептично ставляться до здатності України повернути півострів і хвилюються, що будь-яка спроба зробити це військовим шляхом може призвести до ескалації війни з боку рф.

На сьогодні Президент України Володимир Зеленський, пише видання, виключає можливість мирних переговорів, поки російські війська не покинуть всю територію країни, включаючи Крим. За словами Сибіги, Президент і його помічники зараз обговорюють питання півострова, на тлі того, що українська армія наближається до початку контрнаступу для звільнення окупованих територій, відзначає видання.

Речник Зеленського не відповів на запити про коментарі.

Видання нагадує, що у перші дні повномасштабного вторгнення Україна була готова вести переговори з росією щодо майбутнього Криму, а не наполягати на його поверненні військовим шляхом "за будь-яку ціну". Наразі єдині відомі контакти між Києвом і москвою – це переговори щодо обміну військовополоненими та повернення примусово депортованих до росії українських дітей.

Президент України неодноразово чітко заявляв про свою кінцеву мету – повернути всі території країни, включаючи Крим, під контроль українського уряду.

Водночас деякі із західних союзників України, як зазначається, побоюються, що російський диктатор володимир путін може вдатися до тактичної ядерної зброї для захисту півострова, статус якого, за словами кремля, "не підлягає обговоренню".

"Деякі з них настільки бояться наближення України до адмінмежі Криму, що прямо чи опосередковано намагаються відтермінувати цей момент", – сказала директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

Вона додала, що стурбованість щодо ескалації бойових дій за Крим була настільки високою, що це вплинуло на "рішення деяких союзників про те, яку зброю постачати Україні та з якою швидкістю". Гетьманчук також сказала, що українське керівництво вважає, що "після успішного контрнаступу путін може захотіти поговорити".

Нагадаємо

МЗС України 18 березня випустили заяву до роковин проведення росією незаконного "референдуму" в Криму, у якій запевнили, що продовжать докладати максимальних зусиль задля покарання росії та її керівництва за злочин агресії, воєнні злочини.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зробив коротку заяву до роковин російської анексії Криму, зазначивши, що півострів повернуть.