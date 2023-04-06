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В Офисе Президента назвали условия для переговоров по Крыму - FT

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украина готова обсуждать с россией вопрос временно оккупированного Крыма, если украинские военные достигнут границы полуострова. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в комментарии Financial Times, что издание назвало "наиболее откровенным заявлением" о заинтересованности Киева в переговорах с апреля 2022 года, передает УНН.

Цитата

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на админгранице с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса", - сказал Сибига, как отмечает издание, якобы имея в виду запланированное контрнаступление.

Он добавил: "Это не означает, что мы исключаем путь освобождения Крыма нашей армией".

Детали

Отмечается, что замечания Сибиги могут "успокоить" тех западных чиновников, которые скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и волнуются, что любая попытка сделать это военным путем может привести к эскалации войны со стороны рф.

На сегодня Президент Украины Владимир Зеленский, пишет издание, исключает возможность мирных переговоров, пока российские войска не покинут всю территорию страны, включая Крым. По словам Сибиги, Президент и его помощники сейчас обсуждают вопрос полуострова, на фоне того, что украинская армия приближается к началу контрнаступления для освобождения оккупированных территорий, отмечает издание.

Пресс-секретарь Зеленского не ответил на запросы о комментариях.

Издание напоминает, что в первые дни полномасштабного вторжения Украина была готова вести переговоры с россией о будущем Крыма, а не настаивать на его возвращении военным путем "любой ценой". Сейчас единственные известные контакты между Киевом и москвой – это переговоры по обмену военнопленными и возвращению принудительно депортированных в россию украинских детей.

Президент Украины неоднократно четко заявлял о своей конечной цели – вернуть все территории страны, включая Крым, под контроль украинского правительства. 

В то же время некоторые из западных союзников Украины, как отмечается, опасаются, что российский диктатор владимир путин может прибегнуть к тактическому ядерному оружию для защиты полуострова, статус которого, по словам Кремля, "не подлежит обсуждению".

"Некоторые из них настолько боятся приближения Украины к админгранице Крыма, что прямо или косвенно пытаются отсрочить этот момент", – сказала директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

Она добавила, что обеспокоенность по поводу эскалации боевых действий за Крым была настолько высокой, что это повлияло на "решение некоторых союзников о том, какое оружие поставлять Украине и с какой скоростью". Гетьманчук также сказала, что украинское руководство считает, что "после успешного контрнаступления путин может захотеть поговорить".

Напомним

МИД Украины 18 марта выпустили заявление к годовщине проведения россией незаконного "референдума" в Крыму, в котором заверили, что продолжат прилагать максимальные усилия для наказания россии и ее руководства за преступление агрессии, военные преступления.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сделал краткое заявление к годовщине российской аннексии Крыма, отметив, что полуостров вернут.

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