В Офісі Президента прояснили заяву про переговори щодо Криму: лише ймовірна опція
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Україна не піде на жодні територіальні компроміси, після досягнення стратегічних цілей потенційно може відкриватися дипломатична сторінка про повернення Криму. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в коментарі ВВС Україна, пише УНН.
Деталі
Сибіга уточнив, що переговори щодо Криму - це лише імовірна опція, але мета залишається єдиною - повернення Криму, пише видання.
"Всі землі мають бути повернені, жодних територіальних компромісів. Коли ми досягаємо стратегічних цілей, коли ми, наприклад, виходимо на адмінмежу, ми говоримо, що потенційно може відкриватися дипломатична сторінка про повернення Криму. Але я абсолютно не виключаю і військовий спосіб", - пояснив Сибіга.
Раніше
Financial Times повідомило з посиланням на слова Сибіги, що Україна готова обговорювати з росією питання тимчасово окупованого Криму, якщо українські військові досягнуть межі півострова. Видання назвало такі коментарі "найбільш відвертою заявою" про зацікавленість Києва в переговорах з квітня 2022 року.