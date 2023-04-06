В Офисе Президента прояснили заявление о переговорах по Крыму: только вероятная опция

Детали

Сибига уточнил, что переговоры по Крыму - это лишь вероятная опция, но цель остается единственной - возвращение Крыма, пишет издание.

"Все земли должны быть возвращены, никаких территориальных компромиссов. Когда мы достигаем стратегических целей, когда мы, например, выходим на админграницу, мы говорим, что потенциально может открываться дипломатическая страница о возвращении Крыма. Но я абсолютно не исключаю и военный способ", - пояснил Сибига.

Ранее

Financial Times сообщило со ссылкой на слова Сибиги, что Украина готова обсуждать с россией вопрос временно оккупированного Крыма, если украинские военные достигнут границы полуострова. Издание назвало такие комментарии "самым откровенным заявлением" о заинтересованности Киева в переговорах с апреля 2022 года.