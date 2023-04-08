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Деоккупация Крыма является безальтернативной - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деоккупация временно оккупированного Крыма является безальтернативной. Об этом он сказал перед ифтаром накануне, пишет УНН.

Цитата

"К сожалению, на земле Крыма сейчас, под российским триколором, царит зло, унижения, репрессии, убийства, война... Но там, где начался путь зла, именно там нас ждет и победа – победа над этим злом. Деоккупация Крыма является безальтернативной не только для Украины, но и для всего мира", – подчеркнул Зеленский, которого цитирует ОП.

Детали

По его словам, уважая территориальную целостность всех государств мира, Украина ожидает уважения и к своей территориальной целостности – от Полесья до побережья Черного и Азовского морей, – ведь каждый наш человек заслуживает жить свободно.

"Мы вернёмся в Крым. И тогда в мир вернется спокойствие, потому что агрессор проиграет. Все остальное может только разжечь жажду россии воевать. Пусть же агрессор чувствует на себе, что никому не позволено ломать жизнь народов и обворовывать народы, никому не позволено распространять по миру зло, руины. Победа нашего государства, каждого из нас, победа Украины будет означать победу жизни – жизни всех нас, всех украинцев, абсолютно всех конфессий, разного происхождения, но с одной мечтой и одной верой – верой в добро", – сказал Президент.

Напомним

Financial Times сообщило со ссылкой на слова замруководителя Офиса Президента Андрея Сибиги, что Украина готова обсуждать с россией вопрос временно оккупированного Крыма, если украинские военные достигнут админграницы полуострова. Издание назвало такие комментарии "самым откровенным заявлением" о заинтересованности Киева в переговорах с апреля 2022 года.

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига позже заявил, что Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы, после достижения стратегических целей потенциально может открываться дипломатическая страница о возвращении Крыма.

Украинские Национальные Новости

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