Деоккупация Крыма является безальтернативной - Зеленский

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"К сожалению, на земле Крыма сейчас, под российским триколором, царит зло, унижения, репрессии, убийства, война... Но там, где начался путь зла, именно там нас ждет и победа – победа над этим злом. Деоккупация Крыма является безальтернативной не только для Украины, но и для всего мира", – подчеркнул Зеленский, которого цитирует ОП.

Детали

По его словам, уважая территориальную целостность всех государств мира, Украина ожидает уважения и к своей территориальной целостности – от Полесья до побережья Черного и Азовского морей, – ведь каждый наш человек заслуживает жить свободно.

"Мы вернёмся в Крым. И тогда в мир вернется спокойствие, потому что агрессор проиграет. Все остальное может только разжечь жажду россии воевать. Пусть же агрессор чувствует на себе, что никому не позволено ломать жизнь народов и обворовывать народы, никому не позволено распространять по миру зло, руины. Победа нашего государства, каждого из нас, победа Украины будет означать победу жизни – жизни всех нас, всех украинцев, абсолютно всех конфессий, разного происхождения, но с одной мечтой и одной верой – верой в добро", – сказал Президент.

Напомним

Financial Times сообщило со ссылкой на слова замруководителя Офиса Президента Андрея Сибиги, что Украина готова обсуждать с россией вопрос временно оккупированного Крыма, если украинские военные достигнут админграницы полуострова. Издание назвало такие комментарии "самым откровенным заявлением" о заинтересованности Киева в переговорах с апреля 2022 года.

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига позже заявил, что Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы, после достижения стратегических целей потенциально может открываться дипломатическая страница о возвращении Крыма.