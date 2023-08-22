Освобождение Крыма скорее всего будет происходить военным путем - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Освобождение оккупированного Крыма скорее всего будет происходить военным путем. Если Украина не будет иметь на полуострове своего военного флота, то государство будет находиться в крайне сложном состоянии с точки зрения безопасности постоянно. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на мероприятии посвященном переднему саммиту, передает корреспондент УНН.
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«Для нас Крым является частью нашей территории. Мы должны освободить (Крым – ред.) Более того, мы его будем освобождать. Скорее всего – это будет происходить военным путем, если страна-агрессор до сих пор не поймет, что ей нужно уйти с нашей территории. Другого варианта у нас нет», - сказал Данилов.
Он отметил, что любой другой случай в отношении Крыма означает консервацию ситуации, передача войны потомкам, потому что рф имея Крым в подчинении никогда не успокоится.
«Только выгнав ее (рф - ред.) из Крыма, подвинув ее в Азовском море мы будем понимать, что наше государство будет иметь определенные гарантии нашей безопасности на определенный промежуток времени, другого варианта просто быть не может…Если мы не будем иметь в Крыму своего военного флота, то имейте в виду, что мы будем находиться в крайне сложном состоянии с точки зрения безопасности постоянно. Поэтому нам нужно освободить Крым, наше Азовское море», - рассказал Данилов.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что деоккупация временно оккупированного Крыма является безальтернативной.
В конце июля глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заверил, что освобождения Крымского полуострова от оккупантов стоит ожидать “скоро”.