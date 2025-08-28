Плетенчук: росіяни завдали удару по кораблю ВМС України, є загиблий
Київ • УНН
Російські окупанти уразили один з кораблів ВМС ЗСУ, що призвело до загибелі одного члена екіпажу та поранень. Триває усунення наслідків атаки та пошук кількох військових моряків.
Російські окупанти уразили один з кораблів Військово-морських сил Збройних сил України, один член екіпажу загинув, є поранені. Про це журналісту УНН повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль, один член екіпажу загинув, кілька поранено
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"28.08.25, 09:36 • 67679 переглядiв
Контекст
У рф заявили, що йдеться нібито про середній розвідувальний корабель "Сімферополь" ВМС України.
"Сімферополь" - український середній розвідувальний корабель. Побудований у корпусі траулера проекту 502ЕМ. Основою комплексу розвідувального обладнання ЗЗРК є станція радіотехнічної розвідки "Мельхіор" виробництва ДП НДІ "Квант-радіолокація".
В Азовському морі уражено російський корабель "буян-м" - ГУР28.08.25, 12:13 • 7198 переглядiв