Плетенчук: росіяни завдали удару по кораблю ВМС України, є загиблий

Ексклюзив
11:21 • 8558 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 7612 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
07:27 • 37403 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 67695 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 67231 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 98820 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 72986 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 79417 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 205502 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 91142 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі28 серпня, 03:16 • 52394 перегляди
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto06:40 • 50647 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти07:26 • 17283 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo08:54 • 24678 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 54212 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 121403 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 123615 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 205541 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 183899 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 186204 перегляди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Богдан Долінце
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Франція
Дарницький район
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 82492 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 114773 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 117270 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 112971 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 145556 перегляди
The New York Times
«Калібр» (сімейство ракет)
YouTube
Х-47М2 «Кинджал»
E-6 Mercury

Плетенчук: росіяни завдали удару по кораблю ВМС України, є загиблий

Київ • УНН

 • 2650 перегляди

Російські окупанти уразили один з кораблів ВМС ЗСУ, що призвело до загибелі одного члена екіпажу та поранень. Триває усунення наслідків атаки та пошук кількох військових моряків.

Плетенчук: росіяни завдали удару по кораблю ВМС України, є загиблий

Російські окупанти уразили один з кораблів Військово-морських сил Збройних сил України, один член екіпажу загинув, є поранені. Про це журналісту УНН повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль, один член екіпажу загинув, кілька поранено

- повідомив Плетенчук.

563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"28.08.25, 09:36 • 67679 переглядiв

Контекст

У рф заявили, що йдеться нібито про середній розвідувальний корабель "Сімферополь" ВМС України.

"Сімферополь" - український середній розвідувальний корабель. Побудований у корпусі траулера проекту 502ЕМ. Основою комплексу розвідувального обладнання ЗЗРК є станція радіотехнічної розвідки "Мельхіор" виробництва ДП НДІ "Квант-радіолокація".

В Азовському морі уражено російський корабель "буян-м" - ГУР28.08.25, 12:13 • 7198 переглядiв

Анна Мурашко

Війна в Україні
Збройні сили України