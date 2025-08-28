Плетенчук: россияне нанесли удар по кораблю ВМС Украины, есть погибший

Российские оккупанты поразили один из кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, один член экипажа погиб, есть раненые. Об этом журналисту УНН сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Что касается информации относительно поражения одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены - сообщил Плетенчук.

Контекст

В рф заявили, что речь идет якобы о среднем разведывательном корабле "Симферополь" ВМС Украины.

"Симферополь" - украинский средний разведывательный корабль. Построен в корпусе траулера проекта 502ЭМ. Основой комплекса разведывательного оборудования ЗЗРК является станция радиотехнической разведки "Мельхиор" производства ГП НИИ "Квант-радиолокация".

