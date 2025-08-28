$41.320.08
Эксклюзив
11:21
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
10:55
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен
Эксклюзив
07:27
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12
Плетенчук: россияне нанесли удар по кораблю ВМС Украины, есть погибший

Киев • УНН

 • 5542 просмотра

Российские оккупанты поразили один из кораблей ВМС ВСУ, что привело к гибели одного члена экипажа и ранениям. Продолжается устранение последствий атаки и поиск нескольких военных моряков.

Плетенчук: россияне нанесли удар по кораблю ВМС Украины, есть погибший

Российские оккупанты поразили один из кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, один член экипажа погиб, есть раненые. Об этом журналисту УНН сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Что касается информации относительно поражения одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены

- сообщил Плетенчук.

Контекст

В рф заявили, что речь идет якобы о среднем разведывательном корабле "Симферополь" ВМС Украины.

"Симферополь" - украинский средний разведывательный корабль. Построен в корпусе траулера проекта 502ЭМ. Основой комплекса разведывательного оборудования ЗЗРК является станция радиотехнической разведки "Мельхиор" производства ГП НИИ "Квант-радиолокация".

Анна Мурашко

Война в Украине
Вооруженные силы Украины