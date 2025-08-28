$41.320.08
Эксклюзив
15:40
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 7564 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 22013 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 14406 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 29232 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 73835 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 100469 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 93736 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 112597 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 81573 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
15:40
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo14:30 • 10540 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года13:37 • 21975 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 154971 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 157493 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк объяснил экономическое и военно-политическое значение Крыма для Украины. Он отметил, что военное возвращение полуострова затруднено из-за ресурсного превосходства России и ее союзников.

Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем

Временно оккупированный Крым имеет для Украины большое значение в экономическом и военно-политическом смысле. Военным путем его вернуть сложно, ведь Россия вместе со странами, которые ее поддерживают, превосходит Киев в ресурсном отношении. Об этом заявил журналисту УНН первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Стратегическое значение Крыма для Украины

Крым – это полуостров, который имеет стратегическое значение в отношении обладания преимуществом, особенно в Черноморском и Азовском регионе. Поэтому Крым имеет большое значение, как в экономическом, так и в военно-политическом смысле для Украины. Для России в том числе

- заявил Гаврилюк.

Гаврилюк прокомментировал возможность возвращения Крыма военным путем.

Военным путем сложно в связи с тем, что Россия вместе с теми странами, которые ее поддерживают, превосходит Украину в ресурсном отношении. Поэтому вопрос возвращения Крыма лежит как в военной плоскости, так и в политической. Если точнее, то больше в дипломатической плоскости

- сказал Гаврилюк.

Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Ольга Куришко журналисту УНН также прокомментировала вопрос возвращения Крыма.

На самом деле освобождение всех временно оккупированных территорий, здесь не только о Крыме, но и о других ВОТ, это залог безопасности и стабильности. Потому что на самом деле то, что Россия сделала с Крымом, это построила военную базу, откуда начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Это означает, что оставить эти территории в том статусе, или в том формате, в котором они сейчас есть, это просто приостановка, замораживание определенное, но это не ликвидация причин и не превентивная мера от того, что будет потом

- сказала Куришко УНН.

Ситуация на оккупированных территориях, в частности в Крыму

По ее словам, сейчас Россия на оккупированных территориях проводит милитаризацию людей, заключение людей с проукраинской позицией.

На данный момент совершенно очевидно, что то, что РФ делает на ВОТ – это закладка на будущее – милитаризация людей, которые там проживают, принудительное выдворение, заключение тех людей, которые имеют проукраинскую позицию. Новая колонизация временно оккупированных территорий гражданами РФ. Все как раз указывает на то, что Россия будет использовать в будущем эти территории для войны и дестабилизации ситуации не только в Украине, но и в Европе

- говорится в сообщении.

С военной точки зрения отвоевать Крым гораздо легче, чем Донбасс - Буданов07.08.24, 12:48 • 114830 просмотров

Дополнение

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявлял, что Крым на сегодня превратился в колоссальную мощную военную базу России. 

Также он призвал спуститься на землю и быть реалистами относительно превосходства в Черном море, ведь его нужно завоевать и удерживать.

"А некоторые временные вылазки для того, чтобы уничтожать некоторые плавсредства, которые уже долгое время никто (не осуществляет – ред.), никто ничего не уничтожает, потому что россияне приняли соответствующие меры", - заявил Гаврилюк.

Плетенчук: россияне нанесли удар по кораблю ВМС Украины, есть погибший28.08.25, 15:11 • 9238 просмотров

Президент Владимир Зеленский четко очертил позицию Украины относительно так называемого "обмена территориями". Он подчеркнул: никаких компромиссов на счет украинских земель быть не может, а история борьбы доказывает – Донбасс, Крым и другие оккупированные регионы являются неотъемлемой частью государства.

В 2023 году тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что освобождение оккупированного Крыма скорее всего будет происходить военным путем. Если Украина не будет иметь на полуострове своего военного флота, то государство будет находиться в крайне сложном состоянии с точки зрения безопасности постоянно.

Анна Мурашко

Война в УкраинеПолитикапубликации
Государственная граница Украины
Алексей Данилов
Министерство обороны Украины
Крым
Владимир Зеленский
Украина