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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С военной точки зрения отвоевать Крым гораздо легче, чем Донбасс - Буданов

С военной точки зрения отвоевать Крым гораздо легче, чем Донбасс - Буданов

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 09:48  •  46599 просмотра

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Глава ГУР МО считает, что вернуть Крым будет проще через Крымский мост и Перекопский перешеек. Буданов опровергает миф о неприступности полуострова, напоминая о его завоеваниях в прошлом.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что отвоевать Крым будет проще, чем Донбасс, из-за двух ключевых точек входа: Крымский мост и Перекопский перешеек, пишет УНН со ссылкой на Forbes.

С военной точки зрения отвоевать Крым гораздо легче, чем Донбасс, где более 1000 км фронта и глубина более 200 км. В Крым есть две точки входа - с российской стороны и с нашей: Крымский мост и сухопутный перешеек. Вопрос отвоевания - это наши фронтовые операции: с российской стороны - путем разрушения коммуникаций, с нашей - путем давления. И тогда все - Крым изолирован

- говорит Буданов.

Он отмечает, что у россиян существует любимый миф о "неприступности Крыма". Однако история показывает, что Крым был завоеван во многих конфликтах. Государства, которые стремились овладеть полуостровом, обычно достигали своей цели.

Главной проблемой всегда была неспособность удержать Перекопский перешеек, что приводило к быстрому распаду обороны.

"Когда я говорю, что мы зайдем в Крым, то мы туда уже заходим", - добавил он.

Напомним,

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что работа над подготовкой к уничтожению Керченского моста продолжается.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
krymКрым
krimskii-mostКрымский мост
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