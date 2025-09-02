В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента

В тимчасово окупованому Криму наростає гуманітарна криза. Росіяни на півострові виснажують ресурси, зокрема створюють водну кризу. Про це повідомила журналісту УНН постійна Представниця Президента в АР Крим Ольга Куришко.

Гуманітарна ситуація в Криму

"Якщо говорити про гуманітарну кризу, то вона наростає. Тут є декілька вимірів: переслідування, тортури, насильницькі зникнення. Це все, чим супроводжується життя людей на тимчасово окупованій території тривалий період. Найгірше, що ми зараз бачимо, це знищення української ідентичності, тому що, це, на перший погляд, не очевидні речі, але насправді знищення української та кримськотатарської ідентичності на тимчасово окупованій території Криму здійснюється з метою, щоб не було людей, які чинять супротив тимчасовій окупації", - розповіла Куришко.

Куришко також наголосила, що росіяни в Криму виснажують ресурси, зокрема створюють водну кризу на півострові.

"Ще одна складова, про це зараз мало говорять, але росія все для цього робить - це криза, яка пов’язана з водою. Після знищення Каховського водосховища, руйнації всіх інфраструктурних мереж росія, окупаційні адміністрації намагаються видобувати воду з артезіанських свердловин. Ми знаємо, що за попередніми оцінками, наприклад, якщо артезіанська свердловина була 200 метрів, то зараз вона 500. Вони виснажують ресурси й це однозначно впливає на цивільне населення. Це вже підтверджена інформація, що рф використовує воду для військових, військової мети", - повідомила Куришко.

Переселення росіян до Криму

Куришко зазначила, що кремль продовжує переселяти росіян до окупованого Криму.

"Саме через це вони створюють нові логістичні шляхи між тимчасово окупованою територією Криму та іншими територіями для того, щоб просувати всі ці процеси, які вони почали", - сказала Куришко.

Вона зазначала УНН, росія на окупованих територіях проводить мілітаризацію людей, ув’язнення людей з проукраїнською позицією.

Знищення Кримського мосту

Куришко прокоментувала знищення Кримського мосту.

"Воно завжди актуальне", - заявила постійна Представниця Президента в АР Крим.

