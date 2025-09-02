$41.320.06
Ексклюзив
06:00 • 102 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Ексклюзив
05:30 • 1584 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 18208 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
1 вересня, 15:53 • 31424 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 41055 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 41973 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 186888 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 106148 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 193040 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 200386 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 138859 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 137840 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 125365 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 122749 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 115486 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Ексклюзив
06:00 • 102 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 41055 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 193040 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 200386 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Суми
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Фейкові новини
Су-57
Lockheed Martin F-35 Lightning II

В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Постійна Представниця Президента в АР Крим Ольга Куришко повідомила про наростання гуманітарної кризи в окупованому Криму, де росіяни виснажують ресурси, створюючи водну кризу. Окупанти також переслідують та катують людей, знищують українську та кримськотатарську ідентичність, а також переселяють росіян на півострів.

В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента

В тимчасово окупованому Криму наростає гуманітарна криза. Росіяни на півострові виснажують ресурси, зокрема створюють водну кризу. Про це повідомила журналісту УНН постійна Представниця Президента в АР Крим Ольга Куришко.

Гуманітарна ситуація в Криму

"Якщо говорити про гуманітарну кризу, то вона наростає. Тут є декілька вимірів: переслідування, тортури, насильницькі зникнення. Це все, чим супроводжується життя людей на тимчасово окупованій території тривалий період. Найгірше, що ми зараз бачимо, це знищення української ідентичності, тому що, це, на перший погляд, не очевидні речі, але насправді знищення української та кримськотатарської ідентичності на тимчасово окупованій території Криму здійснюється з метою, щоб не було людей, які чинять супротив тимчасовій окупації", - розповіла Куришко.

Куришко також наголосила, що росіяни в Криму виснажують ресурси, зокрема створюють водну кризу на півострові.

"Ще одна складова, про це зараз мало говорять, але росія все для цього робить - це криза, яка пов’язана з водою. Після знищення Каховського водосховища, руйнації всіх інфраструктурних мереж росія, окупаційні адміністрації намагаються видобувати воду з артезіанських свердловин. Ми знаємо, що за попередніми оцінками, наприклад, якщо артезіанська свердловина була 200 метрів, то зараз вона 500. Вони виснажують ресурси й це однозначно впливає на цивільне населення. Це вже підтверджена інформація, що рф використовує воду для військових, військової мети", - повідомила Куришко.

Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом28.08.25, 18:40 • 81052 перегляди

Переселення росіян до Криму

Куришко зазначила, що кремль продовжує переселяти росіян до окупованого Криму.

"Саме через це вони створюють нові логістичні шляхи між тимчасово окупованою територією Криму та іншими територіями для того, щоб просувати всі ці процеси, які вони почали", - сказала Куришко.

Вона зазначала УНН, росія на окупованих територіях проводить мілітаризацію людей, ув’язнення людей з проукраїнською позицією.

Знищення Кримського мосту

Куришко прокоментувала знищення Кримського мосту.

"Воно завжди актуальне", - заявила постійна Представниця Президента в АР Крим.

"На 10-15 років є розуміння, як рухатися": Україна має бачення, як повернути всі ТОТ - Міноборони28.08.25, 17:41 • 3925 переглядiв

Анна Мурашко

Державний кордон України
Крим