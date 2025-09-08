$41.350.00
Колапс та гуманітарна криза: на ТОТ Херсонщини масові проблеми з електрикою та водопостачанням

Київ • УНН

 • 42 перегляди

На окупованих територіях Херсонщини тисячі людей залишаються без електропостачання через перевантаження мереж та нестачу енергетиків. На сході країни мешканці відчувають проблеми з водопостачанням через зруйновану інфраструктуру.

Колапс та гуманітарна криза: на ТОТ Херсонщини масові проблеми з електрикою та водопостачанням

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини тисячі людей залишаються без електропостачання через перевантаження мереж та нестачу енергетиків. На сході країни мешканці відчувають проблеми з водопостачанням через зруйновану інфраструктуру. Про це пише УНН із посиланням на Центр Національного Спротиву.

Деталі

В умовах спеки енергетичні мережі на окупованих територіях Херсонщини не витримують навантаження, а брак кваліфікованих працівників лише погіршує ситуацію. На сході України тисячі жителів залишаються без води через пошкоджений окупантами водогін та відмову окупаційної адміністрації відновлювати його.

На сході країни дні без води через зруйнований окупантами водогін і відмову будувати новий. Взимку регіону загрожує ще й колапс з опаленням

- йдеться у дописі.

Як зазначають експерти, кремль концентрує ресурси лише на потребах армії та окупаційних адміністрацій, нехтуючи гуманітарними потребами населення.

Нагадаємо

Нещодавно у ЦНС повідомляли, що росіяни на тимчасово окупованих територіях масово вилучають телевізійні антени, аби українці втратили зв’язок із батьківщиною. Натомість окупанти видають комплект "русскій мір" з доступом лише до пропагандистських каналів.

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Фейкові новини
Електроенергія
Херсонська область
Україна