Коллапс и гуманитарный кризис: на ВОТ Херсонщины массовые проблемы с электричеством и водоснабжением

$41.350.00
48.130.00
ukenru
7 сентября, 16:45 • 10117 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 24604 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 37426 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 55776 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 69760 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 101665 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 85036 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 52982 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 57206 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 80243 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.9м/с
73%
755мм
Популярные новости
Командир разведывательного взвода 28-й ОМБр рассказал о "тарифах" ТЦК в Киеве и "платной" мобилизации в выбранное подразделение7 сентября, 13:33 • 5232 просмотра
Макрон отреагировал на сегодняшнюю атаку рф на Украину7 сентября, 13:58 • 7746 просмотра
Массированный удар рф по Украине: оккупанты цинично прокомментировали очередное военное преступление7 сентября, 14:10 • 11004 просмотра
Санкции приведут российскую экономику к "полному коллапсу": США готовы усилить давление на россию при поддержке Европы7 сентября, 14:53 • 14360 просмотра
Убил собственную 82-летнюю бабушку: в Кривом Роге вынесли приговор 16-летнему парню7 сентября, 16:35 • 10144 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 101660 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 85032 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 80240 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 59172 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 80945 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Эмманюэль Макрон
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Кременчуг
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 15269 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 21109 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 53625 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 109153 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 50612 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фейковые новости
9К720 Искандер
Нью-Йорк Таймс
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Коллапс и гуманитарный кризис: на ВОТ Херсонщины массовые проблемы с электричеством и водоснабжением

Киев • УНН

 • 18 просмотра

На оккупированных территориях Херсонщины тысячи людей остаются без электроснабжения из-за перегрузки сетей и нехватки энергетиков. На востоке страны жители испытывают проблемы с водоснабжением из-за разрушенной инфраструктуры.

Коллапс и гуманитарный кризис: на ВОТ Херсонщины массовые проблемы с электричеством и водоснабжением

На временно оккупированных территориях Херсонщины тысячи людей остаются без электроснабжения из-за перегрузки сетей и нехватки энергетиков. На востоке страны жители испытывают проблемы с водоснабжением из-за разрушенной инфраструктуры. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Детали

В условиях жары энергетические сети на оккупированных территориях Херсонщины не выдерживают нагрузки, а нехватка квалифицированных работников только ухудшает ситуацию. На востоке Украины тысячи жителей остаются без воды из-за поврежденного оккупантами водопровода и отказа оккупационной администрации восстанавливать его.

На востоке страны дни без воды из-за разрушенного оккупантами водопровода и отказа строить новый. Зимой региону грозит еще и коллапс с отоплением

- говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, кремль концентрирует ресурсы только на потребностях армии и оккупационных администраций, пренебрегая гуманитарными потребностями населения.

Напомним

Недавно в ЦНС сообщали, что россияне на временно оккупированных территориях массово изымают телевизионные антенны, чтобы украинцы потеряли связь с родиной. Вместо этого оккупанты выдают комплект "русский мир" с доступом только к пропагандистским каналам.

Оккупанты легализуют мародерство: отобранное имущество пойдет в "крупный бизнес" - ЦНС28.08.25, 00:59 • 4793 просмотра

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Фейковые новости
Электроэнергия
Херсонская область
Украина