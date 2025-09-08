Коллапс и гуманитарный кризис: на ВОТ Херсонщины массовые проблемы с электричеством и водоснабжением
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Херсонщины тысячи людей остаются без электроснабжения из-за перегрузки сетей и нехватки энергетиков. На востоке страны жители испытывают проблемы с водоснабжением из-за разрушенной инфраструктуры. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.
Детали
В условиях жары энергетические сети на оккупированных территориях Херсонщины не выдерживают нагрузки, а нехватка квалифицированных работников только ухудшает ситуацию. На востоке Украины тысячи жителей остаются без воды из-за поврежденного оккупантами водопровода и отказа оккупационной администрации восстанавливать его.
На востоке страны дни без воды из-за разрушенного оккупантами водопровода и отказа строить новый. Зимой региону грозит еще и коллапс с отоплением
Как отмечают эксперты, кремль концентрирует ресурсы только на потребностях армии и оккупационных администраций, пренебрегая гуманитарными потребностями населения.
Напомним
Недавно в ЦНС сообщали, что россияне на временно оккупированных территориях массово изымают телевизионные антенны, чтобы украинцы потеряли связь с родиной. Вместо этого оккупанты выдают комплект "русский мир" с доступом только к пропагандистским каналам.
