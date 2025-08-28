$41.400.03
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
27 августа, 15:38
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Оккупанты легализуют мародерство: отобранное имущество пойдет в "крупный бизнес" - ЦНС

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Коллаборанты на временно оккупированных территориях планируют использовать отобранное у украинцев жилье и бизнес для собственной прибыли, прикрываясь созданием рабочих мест. В ЦНС подчеркивают, что все такие сделки являются юридически ничтожными.

Оккупанты легализуют мародерство: отобранное имущество пойдет в "крупный бизнес" - ЦНС

Коллаборанты на временно оккупированных территориях планируют превратить отобранное у украинцев жилье и бизнес в источник собственной прибыли, прикрываясь "созданием рабочих мест". Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Так называемое "министерство имущественных и земельных отношений днр" заявило о планах до конца года загнать украденное украинское имущество в "крупный бизнес". Под видом "создания рабочих мест" оккупанты фактически легализуют мародерство

- подчеркнули в ЦНС.

Все такие сделки являются юридически ничтожными. Каждый, кто причастен к распродаже украинского имущества, будет нести ответственность. Жителей призывают сообщать о действиях оккупантов через анонимный чат-бот и присоединяться к Движению сопротивления.

Напомним

Недавно в ЦНС заявили, что на временно оккупированных территориях в учебных заведениях детям запрещают разговаривать на украинском языке. россияне называют это "экстремизмом" и предупреждают родителей об "уголовной ответственности".

Кремль возводит «информационный забор» на ВОТ Украины – ЦНС24.08.25, 08:46 • 3490 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине