Оккупанты легализуют мародерство: отобранное имущество пойдет в "крупный бизнес" - ЦНС

Коллаборанты на временно оккупированных территориях планируют превратить отобранное у украинцев жилье и бизнес в источник собственной прибыли, прикрываясь "созданием рабочих мест". Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Так называемое "министерство имущественных и земельных отношений днр" заявило о планах до конца года загнать украденное украинское имущество в "крупный бизнес". Под видом "создания рабочих мест" оккупанты фактически легализуют мародерство - подчеркнули в ЦНС.

Все такие сделки являются юридически ничтожными. Каждый, кто причастен к распродаже украинского имущества, будет нести ответственность. Жителей призывают сообщать о действиях оккупантов через анонимный чат-бот и присоединяться к Движению сопротивления.

Напомним

Недавно в ЦНС заявили, что на временно оккупированных территориях в учебных заведениях детям запрещают разговаривать на украинском языке. россияне называют это "экстремизмом" и предупреждают родителей об "уголовной ответственности".

