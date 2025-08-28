Окупанти легалізують мародерство: відібране майно піде у "великий бізнес" - ЦНС

$41.400.03
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
27 серпня, 15:38 • 26486 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 106328 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 69973 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 42382 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 60856 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 48761 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 46915 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 121357 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 125354 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 69950 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 45019 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 43808 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 28245 перегляди
Ворожий дрон впав у двір житлового будинку в Києві - Кличко19:59 • 10743 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 43902 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 45118 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 106329 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 123268 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 121358 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Віталій Кличко
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Угорщина
Державний кордон України
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 28331 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 70032 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 76591 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 75548 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 109155 перегляди
Свіфт
Іскандер (ОТРК)
Мі-8
Дія (сервіс)
E-6 Mercury

Окупанти легалізують мародерство: відібране майно піде у "великий бізнес" - ЦНС

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Колаборанти на тимчасово окупованих територіях планують використовувати відібране у українців житло та бізнес для власного прибутку, прикриваючись створенням робочих місць. У ЦНС наголошують, що всі такі угоди є юридично нікчемними.

Окупанти легалізують мародерство: відібране майно піде у "великий бізнес" - ЦНС

Колаборанти на тимчасово окупованих територіях планують перетворити відібране в українців житло та бізнес на джерело власного прибутку, прикриваючись "створенням робочих місць". Про це пише УНН із посиланням на Центр Національного Спротиву

Так зване "міністерство майнових і земельних відносин днр" заявило про плани до кінця року загнати вкрадене українське майно у "великий бізнес". Під виглядом "створення робочих місць" окупанти фактично легалізують мародерство

- наголосили в ЦНС.

Всі такі угоди є юридично нікчемними. Кожен, хто причетний до розпродажу українського майна, нестиме відповідальність. Жителів закликають повідомляти про дії окупантів через анонімний чат-бот та долучатися до Руху опору.

Нагадаємо

Нещодавно у ЦНС заявили, що на тимчасово окупованих територіях у навчальних закладах дітям забороняють розмовляти українською мовою. росіяни називають це "екстремізмом" і попереджають батьків про "кримінальну відповідальність".

кремль зводить "інформаційний паркан" на ТОТ України - ЦНС24.08.25, 08:46 • 3490 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні