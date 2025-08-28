Окупанти легалізують мародерство: відібране майно піде у "великий бізнес" - ЦНС

Колаборанти на тимчасово окупованих територіях планують перетворити відібране в українців житло та бізнес на джерело власного прибутку, прикриваючись "створенням робочих місць". Про це пише УНН із посиланням на Центр Національного Спротиву.

Так зване "міністерство майнових і земельних відносин днр" заявило про плани до кінця року загнати вкрадене українське майно у "великий бізнес". Під виглядом "створення робочих місць" окупанти фактично легалізують мародерство - наголосили в ЦНС.

Всі такі угоди є юридично нікчемними. Кожен, хто причетний до розпродажу українського майна, нестиме відповідальність. Жителів закликають повідомляти про дії окупантів через анонімний чат-бот та долучатися до Руху опору.

Нагадаємо

Нещодавно у ЦНС заявили, що на тимчасово окупованих територіях у навчальних закладах дітям забороняють розмовляти українською мовою. росіяни називають це "екстремізмом" і попереджають батьків про "кримінальну відповідальність".

кремль зводить "інформаційний паркан" на ТОТ України - ЦНС