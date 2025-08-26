$41.280.07
Ексклюзив
25 серпня, 15:56
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?

Ексклюзив

25 серпня, 13:29
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 85367 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня

Ексклюзив

25 серпня, 06:07
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 182317 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей

Ексклюзив

25 серпня, 05:46
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 177331 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік

Ексклюзив

24 серпня, 05:50
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 135403 перегляди
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 14 перегляди

На тимчасово окупованих територіях росіяни забороняють дітям розмовляти українською мовою в школах. Батькам погрожують кримінальною відповідальністю за "екстремізм".

Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях у навчальних закладах дітям забороняють розмовляти українською мовою. росіяни називають це "екстремізмом" і попереджають батьків про "кримінальну відповідальність". Про це інформує УНН з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).  

Окупанти донесли батькам про заборону використання української мови у захоплених школах. На тимчасово окупованих територіях росіяни перетворюють школи на осередки промивання мізків

- йдеться у дописі.

За інформацією ЦНС, перед початком навчального року адміністрації нагадали батькам про "кримінальну відповідальність" за "екстремізм" дітей.

Зокрема, заборонили дітям розмовляти українською та пригрозили занесенням до "чорного списку нелояльних".

Нагадаємо

Мінпросвіти рф виключило українську мову та літературу зі шкільної програми на тимчасово окупованих територіях України. МЗС України назвало це рішення геноцидною політикою москви.

росіяни ускладнюють вступ до шкіл на ТОТ: подробиці від ЦНС
11.05.25, 04:07

Віта Зеленецька

Суспільство
Війна в Україні
Освіта
Міністерство закордонних справ України
Україна
Флорида