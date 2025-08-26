Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях росіяни забороняють дітям розмовляти українською мовою в школах. Батькам погрожують кримінальною відповідальністю за "екстремізм".
На тимчасово окупованих територіях у навчальних закладах дітям забороняють розмовляти українською мовою. росіяни називають це "екстремізмом" і попереджають батьків про "кримінальну відповідальність". Про це інформує УНН з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Окупанти донесли батькам про заборону використання української мови у захоплених школах. На тимчасово окупованих територіях росіяни перетворюють школи на осередки промивання мізків
За інформацією ЦНС, перед початком навчального року адміністрації нагадали батькам про "кримінальну відповідальність" за "екстремізм" дітей.
Зокрема, заборонили дітям розмовляти українською та пригрозили занесенням до "чорного списку нелояльних".
Нагадаємо
Мінпросвіти рф виключило українську мову та літературу зі шкільної програми на тимчасово окупованих територіях України. МЗС України назвало це рішення геноцидною політикою москви.
