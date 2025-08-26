$41.280.07
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 11057 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 85346 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 60474 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 60522 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 182307 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 177329 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 68772 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 66773 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 66331 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51723 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС

Киев • УНН

 • 6 просмотра

На временно оккупированных территориях россияне запрещают детям разговаривать на украинском языке в школах. Родителям угрожают уголовной ответственностью за "экстремизм".

Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС

На временно оккупированных территориях в учебных заведениях детям запрещают разговаривать на украинском языке. Россияне называют это "экстремизмом" и предупреждают родителей об "уголовной ответственности". Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).  

Оккупанты донесли родителям о запрете использования украинского языка в захваченных школах. На временно оккупированных территориях россияне превращают школы в центры промывания мозгов

- говорится в сообщении.

По информации ЦНС, перед началом учебного года администрации напомнили родителям об "уголовной ответственности" за "экстремизм" детей.

В частности, запретили детям разговаривать на украинском и пригрозили занесением в "черный список нелояльных".

Напомним

Минпросвещения РФ исключило украинский язык и литературу из школьной программы на временно оккупированных территориях Украины. МИД Украины назвал это решение геноцидной политикой Москвы.

россияне усложняют поступление в школы на ВОТ: подробности от ЦНС11.05.25, 04:07 • 5838 просмотров

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Образование
Министерство иностранных дел Украины
Украина
Флорида