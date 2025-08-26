Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях россияне запрещают детям разговаривать на украинском языке в школах. Родителям угрожают уголовной ответственностью за "экстремизм".
На временно оккупированных территориях в учебных заведениях детям запрещают разговаривать на украинском языке. Россияне называют это "экстремизмом" и предупреждают родителей об "уголовной ответственности". Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Оккупанты донесли родителям о запрете использования украинского языка в захваченных школах. На временно оккупированных территориях россияне превращают школы в центры промывания мозгов
По информации ЦНС, перед началом учебного года администрации напомнили родителям об "уголовной ответственности" за "экстремизм" детей.
В частности, запретили детям разговаривать на украинском и пригрозили занесением в "черный список нелояльных".
Напомним
Минпросвещения РФ исключило украинский язык и литературу из школьной программы на временно оккупированных территориях Украины. МИД Украины назвал это решение геноцидной политикой Москвы.
