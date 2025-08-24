кремль зводить "інформаційний паркан" на ТОТ України - ЦНС

$41.220.00
Ексклюзив
05:50 • 90 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 41123 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 46290 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 26092 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 51197 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 33477 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 33827 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26326 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіацію
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25659 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14687 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Сили оборони зупинили наступ росіян на Донеччині та взяли у полон 16 військових - ГУР
86 років з дня підписання пакту Молотова-Ріббентропа: Україна закликає світ не повторювати помилок минулого
Україна атакує російські нафтові об'єкти – незабаром планує відправити "Фламінго" до росії - ЗМІ
Суми під атакою ворожих БпЛА: що відомо
Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
05:50 • 88 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 41120 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцем
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Донецька область
Курська область
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
КАБ-500
КАБ-250
Falcon 9

кремль зводить "інформаційний паркан" на ТОТ України - ЦНС

Київ • УНН

 • 124 перегляди

З 1 вересня росія запроваджує штрафи за використання VPN, щоб ізолювати мешканців ТОТ від українських новин. ЦНС закликає чинити опір цій інформаційній ізоляції.

кремль зводить "інформаційний паркан" на ТОТ України - ЦНС

З 1 вересня росія запроваджує штрафи за використання VPN. Так окупанти хочуть відрізати мешканців ТОТ від українських новин і світу поза кремлівською пропагандою. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що під заборону потрапить усе, що не подобається москві - від соцмереж до незалежних медіа.

Це не "боротьба з екстремізмом", а відверта ізоляція і злочин проти цивільного населення

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС закликають чинити спротив - інформаційний, культурний і будь-який інший, бо "боротьба за правду - це теж зброя".

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України та в росії користувачі масово скаржаться на проблеми з роботою месенджера WhatsApp – доступ нестабільний або повністю відсутній.

Також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни примушують жителів встановлювати месенджер Max. Додаток збирає дані користувачів і передає їх російським спецслужбам.

Окупанти відключають зв'язок та інтернет у Криму - ЦНС01.08.25, 07:51 • 3553 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Суспільство