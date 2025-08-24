кремль зводить "інформаційний паркан" на ТОТ України - ЦНС
Київ • УНН
З 1 вересня росія запроваджує штрафи за використання VPN, щоб ізолювати мешканців ТОТ від українських новин. ЦНС закликає чинити опір цій інформаційній ізоляції.
З 1 вересня росія запроваджує штрафи за використання VPN. Так окупанти хочуть відрізати мешканців ТОТ від українських новин і світу поза кремлівською пропагандою. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що під заборону потрапить усе, що не подобається москві - від соцмереж до незалежних медіа.
Це не "боротьба з екстремізмом", а відверта ізоляція і злочин проти цивільного населення
У ЦНС закликають чинити спротив - інформаційний, культурний і будь-який інший, бо "боротьба за правду - це теж зброя".
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях України та в росії користувачі масово скаржаться на проблеми з роботою месенджера WhatsApp – доступ нестабільний або повністю відсутній.
Також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни примушують жителів встановлювати месенджер Max. Додаток збирає дані користувачів і передає їх російським спецслужбам.
